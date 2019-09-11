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ABD'li komutanlar Akçakale'de

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:46
ABD'li komutanlar Akçakale'de

ŞANLIURFA (AA) - ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geldi.

Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında dün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na ziyaret ederek çeşitli görüşmeler yapan Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, Şanlıurfa GAP Havaalanı'ndan Akçakale ilçesine geçti.

Heyet, temaslar kapsamında Akçakale içesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geniş güvenlik önlemleri altında geldi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:46
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