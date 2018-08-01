ABD'li komutandan Orgeneral Güler'e ziyaret

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Güler, Scaparrotti ve beraberindeki heyet ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve Suriye'deki genel durum ile NATO konuları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.