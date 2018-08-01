ABD'li komutandan Orgeneral Güler'e ziyaret
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti ile Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:13
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Güler, Scaparrotti ve beraberindeki heyet ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi.
Görüşmede, Irak ve Suriye'deki genel durum ile NATO konuları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
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