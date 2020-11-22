  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'li istihbarat yetkilisinden Tayvan'a üst düzey ziyaret
Aktüel

ABD'li istihbarat yetkilisinden Tayvan'a üst düzey ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-22 21:00:30 -
ABD'li istihbarat yetkilisinden Tayvan'a üst düzey ziyaret

ANKARA (AA) - ABD ordusundan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin, Tayvan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Tayvan haber ajansı CNA'da yer alan habere göre, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Koramiral Michael Studeman, akşam saatlerinde özel bir tarifeli uçakla Taipei Songşan Havaalanı'na indi.

Tayvan hükümeti, Amiral Studeman'ın ziyaretle ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, "üst düzey yetkilinin Tayvan'daki programının kamuya açıklanamayacağını" kaydetti.

Açıklamada, "Tayvan ile ABD arasındaki etkileşim ve temaslar olağandır, ABD'li yetkililerin ziyaretleri memnuniyet yaratmaktadır." denildi.

Sabah saatlerinde yerel medyada yer alan haberlerde, Tayvan'a tarifeli özel uçakla gelmesi beklenen kişinin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel olacağı iddia edilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu
Dünya

Türk askeri de oraya gidiyor! İran’dan müdahale sinyali... Dışişleri Sözcüsü duyurdu

İran’ın Dağlık Karabağ’a kayıtsız kalmayacağını söyleyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, “Karabağ çatışması ve başka çatışmalard..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bülent Arınç'ın sözlerine cevap

AK Parti il kongrelerinde video konferans yöntemiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arı..
Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü
Dünya

Yunanistan şokta! Dağlık Karabağ’dan haber geldi: Öldürüldü

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattına savaşmaya giden bir Yunan sporcunun bölgedeki çatışmalarda öldüğü açıklandı.
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay