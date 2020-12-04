  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li istihbarat yetkilisi en büyük tehdidi açıkladı! Süper asker için çalışıyorlar
Dünya

ABD'li istihbarat yetkilisi en büyük tehdidi açıkladı! Süper asker için çalışıyorlar

ABD'nin en üst düzey istihbarat yetkilisi Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Çin'in en büyük tehdit olduğunu açıkladı. Ratcliffe ABD'nin elde ettiği istiharata göre Çin'in "biyolojik olarak artırılmış kabiliyetlere sahip" askerler geliştirmek için askerleri üzerinde testler yaptığnı da söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 05:32:00 -
ABD'li istihbarat yetkilisi en büyük tehdidi açıkladı! Süper asker için çalışıyorlar

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesinde bir makale kaleme alan Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Çin'in ABD'nin sırlarını çalarak ve piyasada ABD'li şirketlerin yerini alarak büyüdüğünü belirttti.

Trump yönetimi, Çin ürünlerine gümrük vergileri koyarak Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlayarak Pekin'e karşı sert bir tutum takınmıştı.

Ratcliffe ayrıca Pekin'in Çin ile bir sürtüşmeye hazırlandığıı ve "ekonomik, askeri ve teknolojik açılardan dünyaya hükmetmeye niyetli olduğunu" belirtti.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve FBI Başkanı Christopher Wray de benzer açıklamalar yapmıştı.

Ulusal İstihbarat Direktörü Ratfcliffe Çin'in ABD istihbarat faaliyetlerinin başlıca odağı olma özelliğini Rusya ve terörle mücadeleden aldığını belirtti.Ratcliffe Çin'in "çal, taklit et ve yerini al" diye tanımladığı bir tür ekonomik casusluğa giriştiğini söyledi ve Çinli bir rüzgar türbini şirketinin ABD'de, Amerikalı bir rakibinden çalmaktan suçlu bulunmasını ve daha sonra bü ürünü dünya çapında satarken, Amerikalı şirketin müşteri kaybedip, işçi çıkartmasını örnek gösterdi. Ratfcliffe her yıl 500 milyar dolar tutarında fikri mülkiyetin çalındığını savundu.

Son dönemde FBI sık sık araştırmaları çaldıkları gerekçesiyle, Çin vatandaşlarını tutukluyor. Çin'in ayrıca, Harvard Üniversitesi Kimya Fakültesi'nin dekanına ayda 50 bin dolar ödediği ortaya çıkartılmış ve tutuklanmıştı.

Ratcliffe ayrıca, Çinli istihbarat servislerini Huawei gibi teknoloji şirketleri aracılığıyla teknolojik zayıflıklar oluşturmaya çalışmakla suçladı ve Çin teknolojisi kullanan müttefik ülkelerle Amerikan istihbaratının paylaşılmayacağını belirtti.

Ratcliffe ABD'nin elde ettiği istiharata göre Çin'in "biyolojik olarak artırılmış kabiliyetlere sahip" askerler geliştirmek için askerleri üzerinde testler yaptığnı da söyledi.

ABD'li yetkili, Çin'in büyük şirketlerdeki sendikaları, yerel politikacılara Çin'e karşı daha yumuşak bir tutum takınma, aksi takdirde sendika üyelerinin oylarını kaybedeceklerini söylemeye teşvik ederek, ABD Kongresi üyeleri ve danışmanları üzerinde "büyük bir nüfuz kampanyası yürüttüğünü" de ifade etti.

Ratcliffe, Çin'in Kongre üyelerini Rusya'ya kıyasla altı, İran'a kıyasla da 12 kez daha sıklıkla hedef aldığını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor
Sağlık

Doç. Dr. Savaşçı: Koronaya ikinci kez yakalananlarda tablo ağırlaşabiliyor

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüse bir kez yakalanıp atlattıktan sonra ikinci kez yakalanan hastaların sağlık durumlarının nasıl seyrettiği..
MiG-31 hamlesi! Kritik bölgeye konuşlandırdılar
Dünya

MiG-31 hamlesi! Kritik bölgeye konuşlandırdılar

Rusya, MiG-31 uzun menzilli önleme uçağının ABD'nin Alaska eyaleti yakınlarındaki Çukotka bölgesinde yer alan Anadyr'deki üssüne konuşlandır..
Halk TV'de bir garip diyalog... Miyase İlknur: Vakaların arttığını salaları dinleyerek ölçüyorum!
Gündem

Halk TV'de bir garip diyalog... Miyase İlknur: Vakaların arttığını salaları dinleyerek ölçüyorum!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Miyase İlknur, evinin yakınındaki camilerden gelen sala seslerini dinleyerek koronavirüs vaka sayısını ölçtüğünü ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay