ABD'li isimden küstah "dolar" iddiası! Yakında bu olacakmış

Türk Lirası'nın Mayıs başından bu yana devam eden değer kaybı bu hafta hız kazandı. Mayıs'ta 14,7 seviyesinde olan dolar/TL kuru 17 lira eşiğini hızla geçip 17.15 liraya çıktı. Doların hızlı yükselişi baş döndürürken, Reuters'ın hesaplamasına göre Türk Lirası bu yıl değerinin yüzde 22'sini yitirdi. Faiz yanlısı tavırlarıyla bilinen yabancı ve Türk ekonomistler ise TL'nin değer kaybını Türkiye'nin düşük faiz politikasına ve CDS risk priminin rekor seviyeye yükselmesine bağladı.

ABD'li ekonomist Mohamed El-Erian, TL'nin değer kaybının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin artmayacağı, hatta düşebileceği yorumunun ardından geldiğini hatırlattı. Allianz ve Barclays'te yöneticilerinden El-Erian "Ekonomi açısından, yaşananlar ekonominin temel bir yasasının yok sayıldığı bir deneyin devamı" herzelerini yumurtladı.

"Dolar rezervi bitti, Türkiye temerrüde düşebilir" kehaneti

ABD'li yatırım fonu yöneticisi Will Slaugher'den gelen yorum ise şoke etti. "Erdoğan'ın rezervi bitti ve yakında liranın kontrolünü kaybedecek" kehanetinde bulunan ABD'li ekonomist kılıklı manipülatör, "Yıl sonuna kadar Türk Lirası büyük ihtimalle olağanüstü değer kaybedecek ve Türkiye'nin temerrüde düşmesi de mümkün" görüşünü savundu.

Vatandaşın dövizine el koymak gerekiyormuş

Algı operasyonunu sürdüren Slaughter, "Temerrüdü sermaye kontrolü ve vatandaşların dövizlerine el koyarak önlemeleri mümkün" dediği paylaşımını şu küstah ifadelerle noktaladı:

"Fakat ne olursa olsun Türkiye makroekonomik olarak son sürat raydan çıkmaya doğru ilerliyor. Erdoğan ve çevresindeki zır cahil dalkavuk zümresi iktidardan düşmediği müddetçe Türkiye için işler iyiye gitmeyecek."

Temerrüt ihtimali yok

Slaughter'ın paylaşımını alıntılayan gelişmekte olan ülkeler ve para birimleri uzmanı Paul McNamara ise temerrüt ihtimali görmediğini söyledi. Slaughter'ın paylaşımını alıntılayan bir diğer ekonomist olan Renaissance Capital Baş Ekonomisti Charlie Robertson, "Türkiye için işler iyi gitmiyor. Fakat turist otelleri için umut ışığı olabilir" dedi.

Türkiye'nin risk primi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks da Türkiye'nin CDS priminin geçmişte Brezilya ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelere paralel hareket ettiğini, fakat 2018'den bu yana uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle ayrıştığını yazdı. Brooks, "Tekrarlanan kredi teşvikleri, büyük cari açık ve devalüasyon Türkiye'nin risk primini çok daha yüksek bir seviyeye taşıdı" diye konuştu.