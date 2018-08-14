ABD'li isimden Brunson'a ziyaret!
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier İzmir'de ev hapsinde tutulan papaz Andrew Brunson'ı ziyaret etti.14 Ağustos 2018 Salı 15:03
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, Türkiye ile ABD arasındaki krizin mimarlarından ABD’li Papaz Andrew Brunson’u ev hapsine alındığı evinde ziyaret ediyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD'li Papaz Andrew Brunson’u ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin yeni atanan maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier'in ziyaret edeceğini açıklamasının ardından Hovenier'in görüşmesi papazın İzmir'deki evinde başladı. Güvenlik güçleri ABD'li Papaz Andrew Brunson’un evinde önlemler alırken, Jeffrey Hovenier hızlıca takip eden basın mensuplarının arasından eve girdi.
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