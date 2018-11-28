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ABD'li isim topu yine taca attı! 'Ses kaydını dinlemedim çünkü'

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Bolton, Kaşıkçı'ya ait ses kaydını 'Arapça' olduğu için dinlemediğini söyledi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:08
ABD'li isim topu yine taca attı! 'Ses kaydını dinlemedim çünkü'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Kaşıkçı cinayetinin kayıtlarını Arapça olduğu için dinlemediğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair ses kayıtlarını kayıtlarını Arapça olduğu için dinlemediğini söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolton, kayıtları dinleyip dinlemediğiyle ilgili yöneltilen soruya, "Hayır, ses kayıtlarını dinlemedim. Neden dinleyeyim ki? Sence ses kayıtlarından ne öğrenebilirim? Ses kaydının kağıda dökümünü de okuyabilirim. Arapça bilmiyorsan bu ses kaydından ne anlayacaksın?" şeklinde cevap verdi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:08
  1. ABD
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. John Bolton

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  • sukrusukru1 sa önce
    O zaman Suudi itlerinize söyleyin bir daha adam katlederlerken İngilizce konuşsunlar sende rahat rahat dinlersin.
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