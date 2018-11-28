ABD'li isim topu yine taca attı! 'Ses kaydını dinlemedim çünkü'

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Kaşıkçı cinayetinin kayıtlarını Arapça olduğu için dinlemediğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair ses kayıtlarını kayıtlarını Arapça olduğu için dinlemediğini söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolton, kayıtları dinleyip dinlemediğiyle ilgili yöneltilen soruya, "Hayır, ses kayıtlarını dinlemedim. Neden dinleyeyim ki? Sence ses kayıtlarından ne öğrenebilirim? Ses kaydının kağıda dökümünü de okuyabilirim. Arapça bilmiyorsan bu ses kaydından ne anlayacaksın?" şeklinde cevap verdi.