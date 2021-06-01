ABD'li isim ağzındaki baklayı çıkardı: Türklerin o silahları S-400'ler kadar tehlikeli

Pentagon'un psikolojik savaş elemanlarından Michael Rubin, Amerikan Girişim Enstitüsü için Türkiye’nin Kıbrıs'taki yeni İHA üssünü değerlendiren bir yazı kaleme aldı.

"Türkiye 1974 yılında adayı işgal etti ve on yıldan kısa bir süre sonra işgal altındaki bölgede bir kukla devlet olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurdu. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) yarım asırdan uzun süredir adada görev yaparken, ne BM ne de çeşitli Batılı girişimler kilit sorunu çözemedi: Türkiye'nin işgaline devam ediyor" diyerek küstah ifadeler kullanan Rubin yazısında şunları kaydetti:

Geçitkale'deki Türk İHA'ları korkutuyor

"Erdoğan yaygara eğilimli olsa da, Kıbrıs konusunda şu anki hamleleri farklı. 16 Aralık 2019'da Türkiye Savunma Sanayii Müdürlüğü Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk insansız hava araçlarını Türkiye'nin batısındaki Muğla ilinden Lefkonuk Havalimanı'na (veya Türkiye’nin adlandırmasıyla Geçitkale Hava Üssü'ne) uçurduğunu duyurdu. Türkiye, Lefkonuk'u bir drone üssüne dönüştürmeye devam etti. Erdoğan'ın açıkladığı gibi, "Kıbrıs'ta şu anda iki havalimanı var, biri Türkiye'deki vatandaşlarımızın bildiği Ercan, diğeri daha önce orada olan ama şimdi yeni adı geçen insansız hava araçlarımızı transfer ettiğimiz Geçitkale."

"Başlangıçta Türkiye, sismik keşif gemileri Kıbrıs sularında gaz ve petrol ararken gözetleme yapmak için Kuzey Kıbrıs insansız hava üssünü kullandı, ancak Lefkonuk’u genişlettikçe Bayraktar-TB2 gibi birçok saldırı uçağını üsse taşıdı. Türkiye daha önce Bayraktar-TB2'yi Irak'taki Kürt hedeflerine ve Libya'daki Mısır destekli Müslüman Kardeşler karşıtı gücün başkanı General Khalifa Haftar'a sadık güçlere karşı kullanmıştı."

"Drone'un önceki versiyonları sadece 100 mil etkili bir erişime sahip olsa da, rehberlik ve operasyonel sistemlere yapılan yükseltmeler, özellikle 27 saatlik dayanıklılığı göz önüne alındığında, dronların menzilini büyük ölçüde genişletiyor. Erdoğan uzun zamandır İsrail ve Mısır'a karşı demediğini bırakmamış ve Lübnan ve Gazze'ye giriş yapmaya çalışırken, işgal altındaki Kıbrıs'ta oluşturulan yeni insansız hava aracı üssü artık her birini menziline yerleştirmektedir. Türkiye, Yunan adalarına hak iddia ederek ve sadece Kıbrıs'ın değil, Yunanistan'ın ve İsrail'in münhasır ekonomik bölgesinin sularını da ihlal ederek bölgesel güvenliği çoktan altüst etti. ABD, Avrupa Birliği, İsrail ve ılımlı Arap bloğu, Türk saldırganlığının ve ihlallerinin yakında çok daha kötü hale gelmesini beklemelidir."

Biden yanlış yolda

Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman 28 Mayıs 2021'de Ankara'yı ziyaret etti. Verdiği röportajda "Türkiye ile ilişki ABD için çok kritik bir ilişkidir, Türkiye bir NATO ortağıdır, stratejik bir müttefiktir, dünyada bir güçtür...." dedi. Belki de Başkan Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Sherman bu tür söylemlerin Erdoğan'ı ikna edeceğine inanıyorlar, ancak yanlış yolu tercih ediyorlar: Bu tür bir övgü Erdoğan'ı ABD'nin zayıf olduğuna ve daha fazla saldırganlığa boyun eğeceğine ikna ediyor.”

Savunma sanayisinde ambargo

"Amerika Birleşik Devletleri rücusuz değildir. Sekiz yıldan fazla bir süre önce, Obama yönetiminin Amerikan insansız hava araçlarını Türkiye'ye transfer ettiği sırada, Türkiye'nin kendi silah ihracat endüstrisini yeniden başlatmaya çalıştığı konusunda uyarmıştım. Pek çok Türk İHA'sı - büyük olasılıkla Bayraktar-TB2 dahil -ya Amerikan İHA'larından ters mühendislikle yapılmış teknolojiyi ya da ithal Amerikan bileşenlerini içeriyor. Kongre, herhangi bir Amerikan bilgisayarının veya askeri bileşeninin Türkiye'ye daha fazla satışını veya transferini önlemek için harekete geçmelidir. Türkiye'nin İHA eylemlerinin etkisi NATO için Rus S-400'ü kullanması kadar tehlikelidir."

"Güney Kıbrıs'ı silahlandırın"

"Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kurşun geçirmez yelekler gibi öldürücü olmayan, savunma amaçlı malların satışını sağlamak için Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu gevşetti. Türkiye'nin işgal altındaki Kıbrıs topraklarında bir insansız hava aracı üssü kurması, ambargonun geri kalanının kaldırılmasına yol açmalı. Kıbrıs'ın hava kuvveti yok ve bu nedenle Erdoğan'ın Kıbrıs'ın doğal kaynaklarını çalmaya niyetli göründüğü bir zamanda Türk insansız hava araçları olmaya devam ederken benzersiz şekilde savunmasız. Biden, Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, topraklarını korumak için derhal Patriot Füzelerini Kıbrıs bataryalarına transfer etmeli ve ayrıca Lefkonuk'dan fırlatılan herhangi bir insansız hava aracını düşürmese bile engellemek için Kıbrıs'a jamming teknolojisi sağlamalıdır. Basitçe söylemek gerekirse, Kıbrıs kendini savunma hakkını hak ediyor.”

"Nazik sözler Doğu Akdeniz'e barış getirmeyecek; bölgede işe yarayacak tek strateji, Erdoğan'a Türkiye'nin statükoyu kazımak için kazanacağından çok daha fazlasını kaybedeceğini göstermektir."