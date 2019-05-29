ABD'li ilaç şirketine rekor dava! Tüketiciyi...

Dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden Johnson & Johnson'a ağrı kesici ilaçların reklam ve tanıtımında tüketiciyi yanıltıcı ve eksik bilgi verdiği gerekçesiyle milyar dolarlık dava açıldı.

ABD'nin Oklahoma eyaleti savcıları şirketin aşırı derecede bağımlılık yaratan opioid maddesi konusunda tüketicileri uyarmadığı ve ağrı kesici ilaçların olduğundan daha fazla etkili gösterildiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Şirketin 20 sene boyunca açtığı kamu zararı sebebiyle 13 ila 17.5 milyar dolar tazminat ödeyebileceği belirtiliyor.

Oklahoma kamu savcılarının hazırladığı iddianamede 'Johnson & Johnson'ın insan eliyle oluşturulan eyaletteki en büyük sağlık krizine yol açtığını ve firmanın bu yönüyle öncü olduğu' ibareleri yer alıyor.

Oklahoma eyaletinde opioid krizine denen olan ilaç firmalarına yaklaşık 2000 dava açıldı. Johnson & Johnson' açılan dava ise bunların ilki. Morfin benzeri uyuşturucu etki gösteren opioid kimyasalı ABD'de ilaç endüstrisinde birçok ağrı kesici ilaçta kullanılıyor.

Yılda 50 bine yakın ABD'li opioid sebebiyle ölüyor

ABD Ulusal Kamu Sağlığı Enstitüsü 2017 yılında opioid maddesi sebebiyle 47 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Johnson & Johnson şirketiyse çok güçlü yasaların kontrolünde olan ilaç sektörünün bir parçası olduklarını ve davanın eyalet kanunlarındaki eksiklikle ilgili olduğunu açıkladı. Şirket bunun yanında söz konusu ilaçların doktorlar tarafından reçetelendirildiğini ifade etti.

Oklahoma kamu savcılarından Brad Beckworth Johnson & Johnson'ın, Purdue Pharma ve Teva Eczacılık Endüstrisi gibi ağır bir ağrı kesici olan oksikodon üreten firmalar arasında olduğunu ve 90'lı yıllardan itibaren piyasayı yanlış yönlendirerek 20 seneyi aşkın süredir doktorları opioid içeren ilaçları reçetelendirmeye ittiğini söyledi.

Savcı Beckworth Johnson & Johnson'ın Duragesic ve Nucynta adlı ağrı kesicileri piyasaya sürdüğünü ve opioid maddesini 'günlük ağrılar için güvenli ve etkili' sloganıyla pazarlayarak halk tarafından aşırı dozda tüketimine yol açtığını ifade ediyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention) verilerine göre günde ortalama 130 Amerikalı aşırı dozda opioid kullanımına bağlı olarak hayatını kaybediyor.

Johnson & Johnson pudra davasında 4.69 milyar dolar tazminat ödedi

Johnson & Johnson 2018 yılında Missouri eyaletinde, ürettiği bebek pudralarının kansere yol açtığı iddia edilen davayı kaybetmiş mahkeme firmanın 4.69 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

Davada 22 farklı kadın, firmanın ürettiği bebek pudrası ve benzeri ürünleri kullanması sonrası yumurtalık kanserine yakalandığını söylemişti. Bu meblağ, firmanın bugüne kadar ödediği en büyük tazminat olarak kayıtlara geçmişti.