ABD'li generalden Suriye itirafı: Türkiye'nin dediği oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için Suriye-Türkiye sınırındaki bölgeye harekat düzenlemeye hazırlanıyor.

ABD birlikleri geri çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, Fırat'ın doğusundaki teröristleri etkisiz hale getirmeye hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştireceği operasyon, ABD basınında geniş yankı buldu. Harekat öncesinde bölgedeki YPG terör üslerinde görev yapan Amerikan askerleri, Başkan Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen konuşmalardan sonra Beyaz Saray'ın talimatıyla geri çekilmeye başladı.

"Türkiye öyle ya da böyle operasyonu gerçekleştirecek"

ABD’li televizyon kanalı FOX News’a konuşan emekli general Malcolm Bradley Frost, Türkiye’nin bölgeye gerçekleştireceği operasyonun kesin olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin Suriye operasyonunu değerlendiren Frost, "Erdoğan, Suriye’den birliklerimizin çekilmesinin emrini verdi, bu da demek oluyor ki bu hamlenin bölgedeki güvenlik seviyesini artıracağını düşünüyor. Sonuç olarak bu karar blöf olsa da olmasa da Türkiye’nin Suriye’ye bir operasyon gerçekleştirmeye yönelik harekete geçtiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.