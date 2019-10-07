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ABD'li generalden Suriye itirafı: Türkiye'nin dediği oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'yi bölgeden temizlemek için hazırlıklarını tamamladı. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD'li general Malcolm Bradley Frost, "Bölgede Türkiye’nin dediği oldu" itirafında bulundu.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:55

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için Suriye-Türkiye sınırındaki bölgeye harekat düzenlemeye hazırlanıyor.

ABD birlikleri geri çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, Fırat'ın doğusundaki teröristleri etkisiz hale getirmeye hazır olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştireceği operasyon, ABD basınında geniş yankı buldu. Harekat öncesinde bölgedeki YPG terör üslerinde görev yapan Amerikan askerleri, Başkan Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen konuşmalardan sonra Beyaz Saray'ın talimatıyla geri çekilmeye başladı.

"Türkiye öyle ya da böyle operasyonu gerçekleştirecek"

ABD’li televizyon kanalı FOX News’a konuşan emekli general Malcolm Bradley Frost, Türkiye’nin bölgeye gerçekleştireceği operasyonun kesin olduğunu duyurdu.

Türkiye’nin Suriye operasyonunu değerlendiren Frost, "Erdoğan, Suriye’den birliklerimizin çekilmesinin emrini verdi, bu da demek oluyor ki bu hamlenin bölgedeki güvenlik seviyesini artıracağını düşünüyor. Sonuç olarak bu karar blöf olsa da olmasa da Türkiye’nin Suriye’ye bir operasyon gerçekleştirmeye yönelik harekete geçtiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:55
  1. ABD
  2. Türkiye
  3. Suriye
  4. Malcolm Bradley Frost
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri

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