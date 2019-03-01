ABD'li general uyardı: 15 dakikada vurulabiliriz

Kuzey Amerika Hava-Uzay Komutanı General Terrence O’Shaughnessy, Rusya’nın ABD’nin orta kesimlerindeki hedefleri vurma yeteneğinde olan nükleer başlık taşımayan füzeler konuşlandırdığını belirtti.

Washington Times'ın haberine göre O'Shaughnessy, Rus Avangard hipersonik füzenin ABD'ye ulaşmasının yaklaşık 15 dakika alacağını hesapladı. Komutan, bu füzenin ABD hava savunmasını delmek için gereken tüm özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Rus silahlarını saydı

ABD Senatosu'nda konuşan O'Shaughnessy, ABD için en tehlikeli Rus silahları da saydı. General, Rus stratejik bombardımanlar Tu-160 ve Tu-95 ile uzun menzilli füzelere vurgu yaptı.

Ayrıca Severodvinsk sınıfı Rus denizaltılarının önceki nesillere göre çok daha sessiz ve ölümcül olduğunu kaydeden ABD'li komutan, "kara hedefleri vurmak için son derece hassas" olan Kalibr füzelerinin ABD'nin kuzey bölgelerini tehdit ettiğini dile getirdi.