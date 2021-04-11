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Dünya ABD'li General Hodges: Kremlin farklı bir saldırıya hazırlanıyor
Dünya

ABD'li General Hodges: Kremlin farklı bir saldırıya hazırlanıyor

ABD'li Korgeneral Ben Hodges, Rusya'nın hedefinin Donbas olmadığını asıl hedefin Karadeniz kıyıları olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 23:31:00 -
ABD'li General Hodges: Kremlin farklı bir saldırıya hazırlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa Ordusu'nun eski komutanı Korgeneral Ben Hodges, Espresso TV'ye verdiği röportajda, Rus operasyonunun sadece bir yıkım olarak kullanılabileceğini söyledi.

Rus askeri teçhizatının ve askerlerinin transferine Kremlin'den gelen bir dezenformasyon akışının eşlik ettiğine dikkat çekti.

Hodges, Donbass'ın Rus işgali tehdidi olmadığına inanıyor. Ona göre Moskova'nın daha az kanlı olmayan başka hedefleri var.

Hodges, "Rusların şu anda Donbass'a karşı kararlı bir saldırıya ihtiyacı yok. Donbass bölgedeki istikrarsızlığı sürdürmesi ve Ukrayna'nın Batı ile entegrasyonunu engellemesi gerekiyor. Rusya Federasyonu'nun amacı bölgedeki durumu aynı şekilde bırakmak" dedi.

Hodges, Ukrayna'nın güneyi Rusya için daha yüksek bir önceliktir. General'e göre Moskova, Ukrayna'yı Karadeniz'den ayırmayı planlıyor.

Hodges, "Kremlin, Mariupol, Odessa ve Berdyansk dahil Karadeniz kıyılarında tam kontrol sağlamakla ilgileniyor. Rus kuvvetlerinin tüm bu hareketi, büyük olasılıkla Kırım'ı Dinyeper Nehri'ne bağlayan su kanalını vurmak ve ele geçirmek için bir saptırıcı manevra. Ve sonra , Karadeniz kıyılarının daha fazla ele geçirilmesi için bir sıçrama tahtası olacak." dedi.

Hodges, "Maksimum savaşa hazır durumda olmamız gerekiyor," dedi.

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