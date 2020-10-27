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Aktüel ABD'li gazeteci Vltchek'in araçta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Aktüel

ABD'li gazeteci Vltchek'in araçta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca hazırlanan otopsi raporunda Vltchek'in, "vücudundaki enfeksiyon nedeniyle öldüğü" belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:01:59 -
ABD'li gazeteci Vltchek'in araçta ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi

İSTANBUL (AA) - ABD'li gazeteci Andre Vltchek'in Karaköy'de araç içinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ABD ve Çekya vatandaşı gazeteci Andre Vltchek'in Karaköy'deki bir otelin önüne park edilen araçta ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan otopsi raporu başsavcılığa gönderildi.

Raporda, Andre Vltchek'in kanında "uyuşturucu ve uyarıcı maddeler bulunmadığı, ilacın etkin maddelerinin olduğu" belirtilerek, "Kronik kalp damar hastalığı ile metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün komplike perianal sepsis ( vücuttaki enfeksiyon) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı" ifade edildi.

Başsavcılık, Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapor doğrultusunda Vltchek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

- Olayın geçmişi

ABD vatandaşlığı yanında Çekya Cumhuriyeti pasaportu da olan gazeteci Andre Vltchek'in, eşi Rossie Indra Vltchek'le 5 Eylül'de geldiği İstanbul'dan 12 Eylül'de Samsun'a giderek bir otelde 9 gün konakladığı, 21 Eylül gecesi ise iki şoförle kiraladıkları bir araçla İstanbul'a dönmek için yola çıktığı belirtilmişti.

Çiftin Sakarya'da verilen moladan sonra uyumaya başladığı, aracın sabah erken saatlerde Karaköy'deki otelin önüne varmasının ardından uykusundan uyanan Rossie Indra Vltchek'in, eşi Andre Vltchek'i uyandıramadığı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Andre Vltchek'in öldüğünün belirlendiği kaydedilmişti.

Soruşturma başlatan başsavcılığın talimatı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen aracın iki şoförü ile ölen gazetecinin eşi Rossie Indra Vltchek'in 23 Eylül'de tanık olarak beyanları alınmıştı.

Rossie Indra Vltchek ifadesinde, eşinde şeker hastalığı olduğunu ve bununla ilgili ilaçlar kullandığını söylemişti.

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