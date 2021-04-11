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Dünya ABD'li eski askerden lüks otele silahlı saldırı!
Dünya

ABD'li eski askerden lüks otele silahlı saldırı!

ABD’nin Hawaii eyaletinde lüks bir otelde silahlı bir kişi barikat kurarak, otelin konuklarına ateş açtı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 17:52:00 - 2021-04-11 17:54:20
ABD'li eski askerden lüks otele silahlı saldırı!

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Honolulu adasında bulunan lüks bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Otelin konukları ve personeli, silahlı bir kişinin odasında barikat kurarak etrafa rastgele ateş açması nedeniyle tahliye edildi. Eski bir asker olduğu belirlenen ancak kimliği açıklanmayan saldırgan, 4’üncü kattaki odasının kapısına barikat kurduktan sonra rastgele ateş açmaya başladı. Olayda kimse yaralanmadı.

Honolulu Emniyet Müdürlüğü’nden Yüzbaşı Brian Lynch, Kahala otelinde yerel saatle 17.40 sıralarında silah sesi duyulduğu bilgisi üzerine olay yerine intikal ettiklerini açıkladı. Yüzbaşı, "Şüpheli kapıdan ateş etti. Neyse ki güvenlik görevlileri önünde durmuyordu. Bu noktada şüphelinin teslim olmasını bekliyoruz" dedi.

Bölgeye, İhtisas Hizmetleri Bölümü’nden yaklaşık 20 askerin yanı sıra polis memurları ve müzakerecilerin de sevk edildiği bildirildi. Saldırganın birkaç akrabasının da aynı otelde kaldığı ve güvende oldukları öğrenilirken, 7 saatten uzun süredir devam eden olay nedeniyle son 1 saatte yaklaşık 100 kişilik konuk grubunun yakınlardaki başka bir otele transfer edildiği aktarıldı.

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