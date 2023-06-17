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Dünya ABD'li ekonomistten rezil sözler! 'Onları aç bırakmakla tehdit edebiliriz'
Dünya

ABD'li ekonomistten rezil sözler! 'Onları aç bırakmakla tehdit edebiliriz'

Yeniakit Publisher
2023-06-17 16:58:00 -

ABD'li ekonomist Michael Hudson Afrika ve 3. dünya ülkelerine yönelik tehditkar yorumlarda bulundu. Michael Hudson, "Eğer bizim hoşumuza gitmeyen bir şey yaparlarsa onları açlıkla tehdit edebiliriz" dedi.

ABD'li ekonomist Michael Hudson katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla tepki çekti.

Amerika’nın istediği kadar dolar basabileceğini söyleyen Hudson, "Amerika'nın borcu dolar cinsinden; istediğimiz kadar basabiliriz. ABD borcunu ödemek zorunda değil. Afrika ise borcunu ödemek için dolar kazanmak zorunda" ifadelerini kullandı. ABD’li ekonomist, Afrika ve 3. dünya ülkelerine yönelik tehditkar yorumlarda bulundu.

Michael Hudson, "Eğer bizim hoşumuza gitmeyen bir şey yaparlarsa onları açlıkla tehdit edebiliriz. Amerikan doları cinsinden borçlandıkları için istedikleri şeyi değil Amerika'nın istediğini üretmek zorundalar. Bugün dünyadaki en şeytani iki örgüt Dünya Bankası ve IMF'dir" ifadelerini kullandı.

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