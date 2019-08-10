ABD'li ekonomistten dikkat çeken Türkiye mesajı!

Türk ekonomisine dışarıdan ve içeriden yapılan saldırılar püskürtüldü ve karamsar senaryolar gerçekleşmedi. 'Türkiye'de dolar 10 TL olacak, S-400 alınırsa krize gireriz, faizler düşürülürse ekonomi çöker' diyerek algı operasyonu yapan sözde ekonomistlerin manipülasyonları ellerinde patladı. Türk ekonomisi en çok değer kazananlar arasına girdi.

"Türkiye meydan okudu"

Northwest Passage Capital Advisors şirketinin yöneticisi Will Slaughter Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kriz tetikçilerini bir kez daha hüsrana uğrattığını yazdı.

Slaughter, "Her zamanki gibi Türkiye bu ekonomik çöküntü söylemlerine karşı bir kez daha meydan okudu" dedi.

Bunların hiçbiri olmadı

1 yıl önce Türkiye hakkında olumsuz yorum yapanların haksız çıktığını belirten Slaughter,"Banka sistemi çökebilir ve Erdoğan sermaye kontrolü uygulayıp IMF'nin kapısına dayanabilirdi. Ama bunların hiçbiri olmadı" dedi.





Enflasyon 18 ayın dibinde

Enflasyon rakamlarındaki iyileşmeye de dikkat çeken isim, "TL şimdi en kötü seviyesinden tam yüzde 25 daha iyi durumda, enflasyon 18 ayın dibinde" diyerek kriz tetikçilerinin yanıldıklarını bir kez daha ortaya koydu.