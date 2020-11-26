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Sağlık ABD'li doktordan fotoğraf ve videolu 'maske' uyarısı!
Sağlık

ABD'li doktordan fotoğraf ve videolu 'maske' uyarısı!

Washington Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli Dr. Ken Remy, maske takmayanları sosyal medya hesabından paylaştığı koronavirüs ekipmanlı üniformasının fotoğrafı ile uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:10:00 -
ABD'li doktordan fotoğraf ve videolu 'maske' uyarısı!

ABD’nin Missouri eyaletindeki Washington Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görevli Dr. Ken Remy, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla koronavirüs önlemleri konusunda uyarılarda bulundu. Koronavirüs ekipmanlı üniformasının olduğu fotoğrafını paylaşan Dr. Remy, "Maske takmazsanız ölmeden önce göreceğiniz son şey bu olacak." dedi.

Entübasyon hatırlatması yaptı

Dr Remy, çektiği videoda ise elinde tuttuğu entübasyon için kullanılan laringoskop cihazını ve oksijen maskesini kameraya göstererek, "Solunumunuz dakikada 40 nefese kadar hızlandığında ve oksijen seviyeniz 80'e düştüğünde göreceğiniz şey sadece budur." dedi.

Dr. Remy uyarısına şu ifadelerle devam etti:

"Umarım hayatınızın son anı böyle olmaz. Çünkü maske takmaya başlamazsanız, hayatınızın sonunda göreceğiniz şey budur. Sosyal mesafeye uymazsanız, ellerinizi iyice yıkamazsanız, size söz veriyorum, tam olarak göreceğiniz şey bu. Anneniz, babanız veya çocuklarınız hayatlarının sonunda ne görecek? Bu ciddi. Size yalvarıyorum."

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