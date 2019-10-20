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ABD’li diplomat açıkladı! İşte Saddam’ı düşman haline getiren durum

ABD’li diplomat L. Paul Bremer, idam edilen Irak eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’i, ABD’nin düşmanı haline getiren durumun ne olduğunu açıkladı.

20 Ekim 2019 Pazar 12:22
ABD’li diplomat açıkladı! İşte Saddam’ı düşman haline getiren durum

ABD'li diplomat L. Paul Bremer, idam edilen Irak eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i ABD'nin düşmanı haline getiren durumun ne olduğunu anlattı.

Bremer, Saddam Hüseyin'in 1980'lerde İran'la olan savaşta kendisini her düzeyde destekleyen müttefiki ABD'yi kaybettiğini ve daha sonra bir düşman konumuna geldiğini söyledi. Bremer, ABD'yi Irak'ı işgal etmeye iten şeyin bu olduğunu dile getirdi.

Paul Bremer, Saddam Hüseyin'i ABD'nin düşmanı haline getiren şeyin ne olduğu hakkındaki soruyu şöyle cevapladı;

“Saddam'ın Amerikalıların bir müttefiki olduğunu düşünmüyorum. ABD'nin Saddam'a desteği sadece birkaç yılla sınırlıydı. Yani, sadece geçici bir müttefikti. Saddam'ın halkına, özellikle de Kürtlere yönelik acımasızlığı, müttefiki olan ABD'yi kaybetmesinin başlıca nedenidir. 1980'lerde Kürtlere karşı soykırım gerçekleştirdi ve Mart 1988'de Halepçe'de onlara karşı kimyasal silahlar kullandı. Bu, ABD'nin ondan uzaklaşmaya başlamasının ilk kıvılcımıydı.

Öte yandan İran'ın 1983 yılında Lübnan'daki Amerikalıları öldürmek amacıyla Hizbullah'ı kullanmaya başlamasıyla ilişkilerimiz bozuldu. Başkan Ronald Reagan döneminde denklemin, İran ve Irak'la yüzleşmekten ziyade Suriye ve İran'la yüzleşmeye kaydığını düşünüyorum.”

“Saddam'a duydukları sempati sona erdi”

Saddam ile ilişkilerin 1990'lı yıllarda oldukça kötüleştiğini söyleyen Bremer, o sıra Saddam'ın Kuveyt'i Irak'a dâhil etmek için büyük bir hırs gösterdiğini belirtti. Müfettişler tarafından yapılan denetlemelerin ardından kimyasal silahlara sahip olmadığı yönündeki sözlerinin yalanlanmasının ardından, durumun daha da kötüleştiğini dile getiren Bremer, böylece ABD'li yetkililerin Saddam'a duydukları sempatinin sona erdiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 12:22
  1. ABD'li diplomat L. Paul Bremer
  2. Saddam Hüseyin
  3. ABD
  4. Kürtlere karşı soykırım
  5. Kuveyt

YORUM YAZ

  • fsdffsdf22 dk önce
    alçak işgalci abd köpekleri
  • Rafet adaRafet ada35 dk önce
    Bunlar gerçek Bremen mızıkacısı,..yalancı

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