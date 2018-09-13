ABD'li devlere büyük şok! 11 gündür aralıksız düşmeye devam ediyor

ABD'nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs'in hisseleri New York borsasında 11 işlem günü sürekli düşüş kaydetti.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Dow Jones Endeksi'nde işlem gören Goldman Sachs hisseleri, en son 27 Ağustos gününü primle tamamladıktan sonra ilerleyen 11 işlem gününde düşüş gösterdi.

Piyasa değerinden 5,6 milyar dolar silindi

Söz konusu tarihten bu yana, Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 5,95 değer kaybederken, kuruluşun piyasa değerinden de 5,46 milyar dolar silindi.

Ayrıca, Goldman Sachs'in hisselerinin 11 gündür gerilemesi, kuruluşun ilk halka arzının (IPO) yapıldığı Mayıs 1999'dan bu yana en uzun süreli düşüş olarak kayıtlara geçti.

Goldman Sachs'in hisseleri en son Mayıs 2008'de küresel finansal krizin ortaya çıkmasından 4 ay önce 9 işlem günü üst üste düşüş kaydetmişti.

Bu yılın başından bugüne kadar Goldman Sachs'in hisseleri yüzde 10,8 değer kaybederken, ABD'nin diğer önemli yatırım bankası ve finansal hizmetler kuruluşlarından olan Morgan Stanley'nin hisseleri de yüzde 9 düşüş gösterdi.