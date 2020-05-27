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Ekonomi

ABD’li devden Türk oyununa milyar dolar

Türk oyun firması Peak Games, bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast’ı 1 milyar doların üzerinde bir fiyata ABD’li oyun devi Zynga’ya satacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:08:43 -
ABD’li devden Türk oyununa milyar dolar

Türk oyun firması Peak Games, bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast’ı 1 milyar doların üzerinde bir fiyata ABD’li oyun devi Zynga’ya satacağı bildirildi.


Türk oyun firması Peak Games, milyar dolarlık bir satış yapacağı belirtiliyor. İddialara göre; şirket bünyesinde yer alan bulmaca oyunları Toy Blast ve Toon Blast’ı ABD’li oyun devi Zynga 1 milyar doların üzerinde bir fiyata satın alacak.


Peak Games, daha önce okey ve kart oyunlarının yer aldığı bölümünü 100 milyon dolara ABD’li oyun devi Zynga’ya satmıştı.

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Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

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