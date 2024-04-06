ABD'li dev bankadan Fed tahmini

Morgan Stanley'in Baş ABD ekonomisti Ellen Zentner, Bloomberg TV'ye verdiği demeçte, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mayıs ayı gibi erken bir tarihte kesintiye gitmesi daha çok enflasyonla ilgili olacak.Bence bu kadar erken davranmaları için çıta çok yüksek. Ancak yine de Haziran'a kadar hazır olmalarını bekliyorum" dedi.

Piyasanın bu yıl yaklaşık üç kesinti beklentisinin "Fed'in görüşüyle uyumlu" olduğuna inandığını söyleyen Zentner, "Dört kesinti bekliyoruz, aslında yılın dördüncü çeyreğinde kesintileri hızlandırmalarını bekliyoruz, çünkü o noktada enflasyon Fed'den daha hızlı düşüyor. Küresel merkez bankalarının ne zaman kesintiye gideceğinin zamanlamasının gerçekten bir sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.