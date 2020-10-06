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Dünya ABD'li Demokrat başkan adayı Biden'dan Trump yönetimine skandal Türkiye çağrısı
Dünya

ABD'li Demokrat başkan adayı Biden'dan Trump yönetimine skandal Türkiye çağrısı

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, Donald Trump yönetimine, "Yunanistan'a yönelik herhangi bir provokatif eylemden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapması" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 21:08:00 -
ABD'li Demokrat başkan adayı Biden'dan Trump yönetimine skandal Türkiye çağrısı

ABD'deki Demokratların 3 adayı Kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlıklarını sürdürürken, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Biden "Trump yönetimi, Yunanistan'a yönelik bölgede herhangi bir provokatif eylemden kaçınması, askeri tehditleri bırakması ve diplomasi için alan yaratması konusunda Türkiye'ye baskı yapmalı.'' Dedi. 

NATO'nun Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi azaltma çabalarını desteklediğini açıklayan Biden Yunanistan'ın eylemlerine dair herhangi bir yorum yapmaması dikkat çekti.

Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 86 yıl sonra müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'ni tekrar müze haline getirmeye çağırdı. Eski ABD Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ayasofya'yı camiye çevirme kararını iptal etmeye ve Ortodoks inancı da dahil olmak üzere herkesin eşit haklara sahip olabileceği bir müze statüsüne döndürmeye çağırıyorum." Dedi. 

Biden'in Türkiye'nin seçilmiş hükümeti hedef alan Ocak ayında, New York Times gazetesine verdiği bir röportajda geçen ay kamuoyuna yansıyan açıklamalarına Ankara sert tepki göstermişti.

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