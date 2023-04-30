  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Togg il il noktaları paylaştı

‘Bize öyle dediler’ Karamollaoğlu'ndan bomba 'üst akıl' itirafı!

Altın tahmini ile ilgili şok iddia! Bugüne kadar tüm tahminleri duyuran uzmanları unutun! Ekonomist tahminini duyurdu

HÜDA PAR: Memleket CHP zihniyetine teslim edilmemeli

Bakan Koca müjdeyi böyle verdi: Kabul için gün sayıyoruz

O ülkeden Yunanistan'a F-35 telkini: 14 Mayıs'ı bekleyin

Türkiye'nin birincisi Yusufeli'den kötü haber: O bölge tamamen baraj suları altında kaldı, gündeme oturdu! Eski ve yeni hali

AYM ile ilgili Bahçeli'den flaş çıkış: Yeniden yapılandırılmalı

Azerbaycan tarafından Kahramanmaraş'ta yapılacak! TOKİ paylaştı

Türkiye'yi ilgilendiren gelişmede anlaşma sağlandı: Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında imzalar atıldı! Hedef 15 milyar dolar
Aktüel ABD'li Bilim insanlarından ezber bozan çarpıcı ’Uzaylı’ çıkışı: O tarihte dünya ile temasa geçip mesaj verecekler
Aktüel

ABD'li Bilim insanlarından ezber bozan çarpıcı ’Uzaylı’ çıkışı: O tarihte dünya ile temasa geçip mesaj verecekler

Yeniakit Publisher
2023-04-30 00:57:00 - 2023-04-30 01:06:44
ABD'li Bilim insanlarından ezber bozan çarpıcı ’Uzaylı’ çıkışı: O tarihte dünya ile temasa geçip mesaj verecekler

ABD'li bilim insanları uzaylılar ile ilgili çarpıcı ve dikkat çekici bir açıklamada bulundu. 27 ışık yılı uzaktaki NASA uydusunu izleyen araştırmacılar uzaylıların Dünya ile temasa geçeceğini belirtti. Şaşırtıcı ifadelerde bunun için tarih bile verdi. hatta o tarihe kadar dünya ile iletişim kurabileceğini, gönderilen mesajlara yanıt verebileceğini belirledi. Yeni keşfedilen 25 hızlı radyo patlaması (FRB), uzaylıların Dünya ile iletişime geçmek istediğini mi gösteriyor? FRB tam olarak nedir, gerçekten uzaylılardan geliyor olabilir mi? Uzaylılar iletişime geçecek. İşte ilginç ayrıntılar....

Bilim insanlarından çarpıcı 'Uzaylı' çıkışı: Dünya ile temasa geçecekler! İşte o tarih...

Bilim insanları, uzaydan gelen 25 gizemli 'hızlı radyo patlaması' (FRB) tespit ettiklerini duyurdu. Bu da uzaylıların bizimle iletişime geçmeye çalıştığından kendilerine yeni bir ev aradıklarına kadar pek çok fikrin ortaya atılmasına neden oldu. Bu güçlü radyasyon patlamaları, 2019 ve 2021 yılları arasında Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi (CHIME) radyo teleskopu tarafından toplandı. Hızlı radyo patlamalarını veya FRB'leri neyin ürettiği şu anda bilinmiyor, ancak bunların genellikle uzak galaksilerdeki ölmekte olan yıldızlar tarafından yayıldığı düşünülüyor.

ABD'li bilim insanları uzaylılar ile ilgili dikkat çekecek bir açıklamada bulundu. 27 ışık yılı uzaktaki NASA uydusunu izleyen araştırmacılar uzaylıların Dünya ile temasa geçeceğini belirtti. Bunun için tarih verdi...

'Evrende yalnız mıyız?' sorusunun yerini alan başka bir soru ile karşı karşıyayız. 'Uzaylılar Dünya ile ne zaman iletişime geçecek?' Califoria Üniversitesi'nden bir ekip uzaylıların Dünya ile ne zaman iletişime geçeceğini açıkladı.

2002'de NASA Pioneer 12 sondasına radyo dalgası iletimi gönderdi. Veri gönderme ve iletişimin kurulmasını sağlamak için gönderilen sinyal 27 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldıza da ulaştı.
Araştırmacılar bu sinyalin Dünya'ya bir geri arama gönderen varlıklar tarafından yakalandığını ümit ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapılan çalışmada Dünya'dan Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 ve New Horizons'dan gönderilen sinyallerin nereye yayılmış olduğu incelendi.

Voyager 2, Pioneer 10 ve Pioneer 11'e gönderilen sinyallerin en az bir yıldızla karşılaştığı belirtildi

Pioneer 10'un sinyalleri 2002'de bir beyaz cüce yıldızla karşılaştı ve 2313 yılına kadar 222 yıldızla daha karşılaşacak.

Ekip gönderdiği raporda geri gönderilen bir iletimi bekleyebilecekleri en erken tarihin 2029 olduğunu söyledi.

Voyager 1 ve New Horizons'a gönderilen sinyallerden geri dönüş için beklenen tarihin 2109 olduğu ifade edildi.

Hızlı Radyo Patlaması (FRB) nedir?

Henüz kesin olarak açıklanamayan ve uzak evrenden gelip geçici sinyaller olarak görünen FRB'ler yıllardır araştırmacıları şaşırtıyor. Bu kısa süreli parlamaların karadeliklerden veya nötron yıldızlarından gelebileceği düşünülüyor, ancak bazıları bunların uzaylı kökenli olabileceğine dair spekülasyonlar bile yapıyor. FRB'ler, elektromanyetik spektrumun radyo bandında yer alan ve uzaydan geçici ve rastgele görünen garip parlak ışık parlamalarıdır. Tek bir FRB patladığında, tüm dünya nüfusunun yıllık enerji tüketiminin 10 trilyon katını içerir. Parlamalar o kadar güçlüdür ki, radyo teleskopları onları dört milyardan fazla ışıkyılı uzaklıktan tespit edebilir.

İlginizi çekebilir→ Deprem korkusu sorununa karşı çözümü açıkladı! Uzman isim uyardı: Enerji bedeninde blokaj meydana getiriyor→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23