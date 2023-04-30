ABD'li Bilim insanlarından ezber bozan çarpıcı ’Uzaylı’ çıkışı: O tarihte dünya ile temasa geçip mesaj verecekler

Bilim insanlarından çarpıcı 'Uzaylı' çıkışı: Dünya ile temasa geçecekler! İşte o tarih...

Bilim insanları, uzaydan gelen 25 gizemli 'hızlı radyo patlaması' (FRB) tespit ettiklerini duyurdu. Bu da uzaylıların bizimle iletişime geçmeye çalıştığından kendilerine yeni bir ev aradıklarına kadar pek çok fikrin ortaya atılmasına neden oldu. Bu güçlü radyasyon patlamaları, 2019 ve 2021 yılları arasında Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi (CHIME) radyo teleskopu tarafından toplandı. Hızlı radyo patlamalarını veya FRB'leri neyin ürettiği şu anda bilinmiyor, ancak bunların genellikle uzak galaksilerdeki ölmekte olan yıldızlar tarafından yayıldığı düşünülüyor.

ABD'li bilim insanları uzaylılar ile ilgili dikkat çekecek bir açıklamada bulundu. 27 ışık yılı uzaktaki NASA uydusunu izleyen araştırmacılar uzaylıların Dünya ile temasa geçeceğini belirtti. Bunun için tarih verdi...

'Evrende yalnız mıyız?' sorusunun yerini alan başka bir soru ile karşı karşıyayız. 'Uzaylılar Dünya ile ne zaman iletişime geçecek?' Califoria Üniversitesi'nden bir ekip uzaylıların Dünya ile ne zaman iletişime geçeceğini açıkladı.

2002'de NASA Pioneer 12 sondasına radyo dalgası iletimi gönderdi. Veri gönderme ve iletişimin kurulmasını sağlamak için gönderilen sinyal 27 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldıza da ulaştı.

Araştırmacılar bu sinyalin Dünya'ya bir geri arama gönderen varlıklar tarafından yakalandığını ümit ediyor.

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Yapılan çalışmada Dünya'dan Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 ve New Horizons'dan gönderilen sinyallerin nereye yayılmış olduğu incelendi.

Voyager 2, Pioneer 10 ve Pioneer 11'e gönderilen sinyallerin en az bir yıldızla karşılaştığı belirtildi

Pioneer 10'un sinyalleri 2002'de bir beyaz cüce yıldızla karşılaştı ve 2313 yılına kadar 222 yıldızla daha karşılaşacak.

Ekip gönderdiği raporda geri gönderilen bir iletimi bekleyebilecekleri en erken tarihin 2029 olduğunu söyledi.

Voyager 1 ve New Horizons'a gönderilen sinyallerden geri dönüş için beklenen tarihin 2109 olduğu ifade edildi.

Hızlı Radyo Patlaması (FRB) nedir?

Henüz kesin olarak açıklanamayan ve uzak evrenden gelip geçici sinyaller olarak görünen FRB'ler yıllardır araştırmacıları şaşırtıyor. Bu kısa süreli parlamaların karadeliklerden veya nötron yıldızlarından gelebileceği düşünülüyor, ancak bazıları bunların uzaylı kökenli olabileceğine dair spekülasyonlar bile yapıyor. FRB'ler, elektromanyetik spektrumun radyo bandında yer alan ve uzaydan geçici ve rastgele görünen garip parlak ışık parlamalarıdır. Tek bir FRB patladığında, tüm dünya nüfusunun yıllık enerji tüketiminin 10 trilyon katını içerir. Parlamalar o kadar güçlüdür ki, radyo teleskopları onları dört milyardan fazla ışıkyılı uzaklıktan tespit edebilir.

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