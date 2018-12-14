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ABD'li bankadan flaş açıklama! 'Dolar bir haftaya düşecek'

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, önümüzdeki hafta itibariyle Amerikan dolarının uzun soluklu bir düşüş yaşayacağını iddia etti.

14 Aralık 2018 Cuma 01:08
ABD'li bankadan flaş açıklama! 'Dolar bir haftaya düşecek'

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası’nın (FED) önümüzdeki çarşamba yapılacak toplantısı öncesinde diğer para birimlerine karşı gevşek seyir izleyen Amerikan dolarının bundan böyle uzun soluklu düşüşe geçeceğini öngördü.

Geçen hafta ABD verileri ve OPEC kararının etkisiyle Türk Lirası, ruble ve diğer ulusal para birimleri karşısında gevşeyen dolarla ilgili değerlendirmelerde bulunan analistler, Amerikan para biriminin önümüzdeki hafta uzun soluklu düşüş eğilimine geçeceğini öngördü.

FED faiaz artırımlarına ara verebilir

Finans uzmanlarının çoğu, FED'in 19 Aralık'taki toplantıda faiz artıracağı görüşünü paylaşıyor, ancak aynı zamanda daha sonraki faiz artırımlarına ara vereceğini de duyuracağı konusunda uyarıyor.

Goldman Sachs analistleri, FED'in politikasındaki güvercin tutumunun dolar kurunda düşüşü tetikleyeceği ve önümüzdeki hafta yapılacak toplantının orta vadeli bir düşüşün başlangıcı olabileceği konusunda uyarıyor.

Goldman Sachs'ın baş strateji analisti Zach Pandl, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "FED yetkililerinin yorumları, Amerikan para biriminin düşündüğümüzden daha önce ucuzlamaya başlayacağı konusundaki inancımızı artırıyor" diye konuştu.

Resesyon riski

Goldman Sachs'ın görüşlerini Morgan Stanley, Bank of America, Сiti ve diğer büyük bankalar da paylaşıyor, analistler, hem doların hem de ABD ekonomisinin zayıflayacağını öngörüyor.

Uzmanlara göre borsadaki volatilite artışı, ticaret savaşları ve devlet tahvillerinin getiri eğrisindeki düzelme gibi belirtiler, ekonomik büyümenin kaçınılmaz olarak yavaşlayacağına işaret ediyor, zira son 50 yılda ABD'nin ekonomisinde meydana gelen düşüşlerin öncesince benzer bir tablo söz konusuydu.

Bu arada Rus analistler de doların uzun vadeli gevşemesi için tüm koşulların oluştuğunu doğruluyor ve bu koşulların en önemlisinin FED yetkililerinin daha gevşek para politikasına geçilmesi yönündeki açıklamaları olduğuna işaret ediyor.

"Amerikan ekonomisinde büyük bir soğuma yaşanabilir"

Şimdilik uzmanların sadece yüzde 20'si önümüzdeki yıl ABD ekonomisinde resesyon bekliyor, fakat 2020'de böyle bir durgunluğun olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

En eski Rus yatırım şirketlerinden Zerich Capital Management'in yatırım analizinden sorumlu genel müdür yardımcısı Andrey Vernikov, "Para politikalarının sıkılaştırılması ve aynı zamanda Çin ve Avrupa Birliği (AB) ile ticaret savaşlarının yürütülmesi, Amerikan ekonomisinde büyük bir soğumaya neden olabilir" uyarısında bulundu.

FED'in önümüzdeki hafta daha sonraki faiz artırımlarına ara vereceği öngörüsü, küresel yatırımcıların ABD hazine tahvillerinden daha çok gelir getirecek değerli kağıt arayışına gireceği ve dolayısıyla daha çok faiz getirisi olan ve güçlü bütçelere dayanan dövizlere talebin artacağı anlamına geliyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 01:08
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