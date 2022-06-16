ABD'li banka altın tahminini apar topar güncelledi! Altın için 'yok artık' dedirten rakam

Altın fiyatındaki son değişiklerle beraber yatırımcı gelecekteki hareketlere dair öngörülere yoğunlaştı. ABD’li dev yatırım bankası Goldman Sachs altın tahminini Fed’in faiz kararıyla birlikte yeniledi.



ABD enflasyonunun çok yüksek gelmesi sonucu Fed’den gelen agresif artış tüm piyasalarda doların değer kazanmasına neden oldu.

Son zamanda artış halindeki Ons altın üzerindeki dolar baskısı da bu gündemle yoğunlaştı. Geçen hafta 1870 dolarlarda olan ons altın bu hafta Fed’in faiz kararı ile 1830 dolarlara geriledi. Dolar TL kurunun bu süreçte çok değişiklik göstermemesi sonucu ons altındaki düşüş doğrudan gram altında da etki etti.

Yurt içinde altın yatırımcısının en çok gözlediği gram altında fiyatlar geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru koşarken bu hafta geriledi.

Dolar endeksi ise Fed'in faizi 75 baz puan artırım kararı ile 105 seviyelerinin üzerinde 2002’den beri en yüksek noktalarını yeniledi. Fed’in Türkiye saatiyle dün akşam açıkladığı faiz kararı ons altına değer kaybettirdi.

Dün karar öncesinde yüzde 1,5’ten fazla değer kazanan ons altın 1841 dolar seviyesinden bu sabah 1832 dolarlara geriledi.

Fed’in başta 50 baz puan faiz artışı beklenirken ABD enflasyonu nedeniyle beklentilerin 75 baz puana gelmesi ve kararlı bir sıkılaşma süreci finans dünyasını öngörülerini yenilemeye çağırdı.

Goldman Sachs da son raporunda altın fiyatları tahminlerini revize etti. 3 aylık tahminini 2 bin 300 dolardan 2 bin 500 dolara çıkaran dev banka, 2 bin 500 dolar olan 6 aylık tahminini ise 2,100/2,300 dolar olarak açıkladı. Bankanın, 12 ay sonrası için tahmini 2 bin 500 dolar oldu.