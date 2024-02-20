  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li banka: 35 milyar dolarlık satın alma sürprizi! Görüşmeler var iddiası: ilk açıklama dünyaya ilan edilecek
Dünya

ABD'li banka: 35 milyar dolarlık satın alma sürprizi! Görüşmeler var iddiası: ilk açıklama dünyaya ilan edilecek

Yeniakit Publisher
2024-02-20 18:32:00 - 2024-02-20 18:38:15
ABD'li banka: 35 milyar dolarlık satın alma sürprizi! Görüşmeler var iddiası: ilk açıklama dünyaya ilan edilecek

ABD'de ünlü dev banka Capital One, Discover Financial'ı 35,3 milyarlık hisse senedi karşılığında satın alacak. Kurulacak yeni şirketin ABD'nin en büyük altıncı bankası olacağı iddia ediliyor.

ABD'li yatırımcı Warren Buffett'in hissesi bulunan banka Capital One, kredi kartı sağlayıcısı Discover Financial Services'ı 35,3 milyar dolar değerinde hisse senedi karşılığında satın alacak.

Kapsamlı bir antitröst incelemesine tabi tutulması beklenen anlaşma sonucunda kurulacak şirketin, büyük bir ABD kredi kartı şirketi olması bekleniyor.

Şirketin, JPMorgan Chase ve Citigroup ile rekabet edebilecek ve varlıkları açısından ABD'nin altıncı büyük bankası olacağı tahmin ediliyor.

Capital One ve Discover Financial Services'ın yaptıkları açıklamaya göre; Discover hissedarları, her Discover hissesi için 1.0192 Capital One hissesi alacak. Bu miktar Discover'ın cuma günkü kapanış fiyatının yüzde 26,6 üzerinde bulunuyor.

Satın alma işlemi tamamlandığında Capital One hissedarları birleşme sonucunda oluşan yeni şirketin yüzde 60'ına, Discover hissedarları ise yüzde 40'ına sahip olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Capital One anlaşmanın 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmasının beklendiğini açıkladı.

Bilişim devi şaşkın! Elon Musk, hayır bayrağını çekti: OpenAI’dan gelen hisse teklifini reddetti!
Bilişim devi şaşkın! Elon Musk, hayır bayrağını çekti: OpenAI’dan gelen hisse teklifini reddetti!

Aktüel

Bilişim devi şaşkın! Elon Musk, hayır bayrağını çekti: OpenAI’dan gelen hisse teklifini reddetti!

Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!
Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!

Ekonomi

Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!

Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri
Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri

Eğitim

Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri

Dört koldan İslam’a saldırıyorlar: Zillet medyası iyice kudurdu! Yine skandal, sahneye çıktılar!
Dört koldan İslam’a saldırıyorlar: Zillet medyası iyice kudurdu! Yine skandal, sahneye çıktılar!

Gündem

Dört koldan İslam’a saldırıyorlar: Zillet medyası iyice kudurdu! Yine skandal, sahneye çıktılar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23