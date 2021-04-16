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Gündem ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti... "Cevabımız ağır olur"
Gündem

ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti... "Cevabımız ağır olur"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'dan İstanbul'daki konferansa katılmaları konusunda en kısa zamanda cevap beklediklerini ifade etti. Blinken, "Eğer Taliban bizim askerlerimize tekrar saldırmaya kalkarsa, cevabımız çok ağır olacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 10:51:00 -
ABD'li Bakan Türkiye'ye davet etmişti... "Cevabımız ağır olur"

Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından tekrar iç savaşın yaşanmayacağını ifade etti.

Blinken, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan halkının artık savaş istemediğine; herkesin barış istediğine işaret etti.

Afgan hükümet güçlerini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Blinken, Taliban'ın, sorunları çözmek için siyasi süreçleri terk etmesinin asla doğru ve sürdürülebilir olmayacağını bilmesi gerektiğini belirtti.

Blinken, ABD birlikleri ülkeden çekildikten sonra da Afganistan'a yardımlarının devam edeceğini kaydetti.

Yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkmasının ardından 1990'lardaki gibi iç savaşın yaşanmayacağına dikkati çeken Blinken, bu konuda kimsenin kaygısı olmaması gerektiğini vurguladı.

Blinken, "Eğer Taliban bizim askerlerimize tekrar saldırmaya kalkarsa, cevabımız çok ağır olacaktır." dedi.

Blinken, ay sonuna doğru İstanbul'da yapılması planlanan barış konferansı için hazırlıkların yapıldığını belirterek Taliban'dan da bu konferansa katılmaları konusunda en kısa zamanda yanıt beklediklerini ifade etti.

Blinken, ziyareti kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile görüşmüştü.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının, 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyurmuştu.

Taliban ise ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçlayarak gerekli gördüğü her türlü tedbiri alabileceğini açıklamıştı.

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