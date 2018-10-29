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ABD'li bakan açıkladı: Asker takviyesi yapacağız

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD sınırına hareket eden göçmenlerin akımını engellemek için askeri takviye yapacaklarını söyledi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:24
ABD'li bakan açıkladı: Asker takviyesi yapacağız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ülkenin güney sınırına askeri birliklerin konuşlandırılması planlarına uygun olarak bölgeye beton engellerin naklinin başladığını belirtti.

Mattis, gerekirse Meksika sınırına asker takviyesi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Pentagon şefi bu sürecin detayları ile operasyona katılan asker sayısının henüz açıklamayacaklarını da sözlerine ekledi.

Amerikan medyasının iddiasına göre, hali hazırda Meksika sınırında 2 binden fazla asker sınır devriye ekiplerine destek veriyor.

"Geçmenize izin verilmeyecek"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen ise Fox News televizyonundan sığınmacılara seslenerek, “Geçmenize izin verilmeyecek. Ülkemize girişin belli prosedürü var” ifadelerini kullandı.

Ülkelerindeki şiddet, yoksulluk ve yolsuzluktan kaçarak ABD’ye geçme hayaliyle araçlarla ve yaya olarak yola çıkan Honduraslı göçmenlerin sayısı son belirlemelere göre 3 bini geçti. Bu kişiler arasında aileler, çocuklar ve bebekli anneler de var.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 11:24
  1. ABD
  2. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis

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