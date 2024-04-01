ABD’li baba, oğluna benzin döküp yaktı

Sayerville İlçesi Polis Departmanına göre, 43 yaşındaki Manuel Rivera, çocuğun annesi olduğu iddia edilen bir kadın ile yaşadığı aile içi bir tartışmanın ardından 9 yaşındaki oğluyla birlikte evden ayrıldı.

Polis departmanının yaptığı açıklamaya göre yetkililer, kendilerini arayan Rivera’yı Sayerville’da bir lisenin arka bahçesinde “vücudunda yanıklar” ile buldu. Polis, “Rivera’nın yanında benzinle ıslatılmış ve yanmakta olan bir araç bulundu” diye konuştu. Yapılan ilk incelemede, araçta ölen küçük çocuğun cesedinin bulunduğu tespit edildi. Rivera tedavi için hastaneye kaldırıldı. İkinci derece ağır kundakçılıkla suçlanan Rivera tutuklanırken, diğer suçlamalar için adli tıpın çocukla ilgili otopsi raporu bekleniyor.