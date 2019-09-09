ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'

Eski ABD'li asker depremler ve doğal afetlerle UFO'lar arasındaki korkunç ilişkiye dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Eski bir ABD'li asker UFO görüntülerinin büyük depremler ve diğer doğal afetlerin habercisi olduğunu söyledi.

Afganistan'da istihbarat subayı olarak görev yapan Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu'nun eski askeri Nick Karnaze, uzaylıların dünya ile temas halinde olduklarını kanıtlamak için delil toplamakla görevli bir araştırma ekibinin parçası.

Nick Karnaze konuyla ilgili şunları söyledi: Depremle bağlantılı çok ilginç birçok işaret görüyoruz.

"Çok sayıda işaret gördük"

İngiliz basınına konuşan eski asker, UFO manzaraları ile doğal afetleri arasında bir ilişki olduğunu farkettiği söyledi.

Gazeteci Sarah Cruddas, "Bir dizi depremde çok sayıda işaret gördük." dedi

Güney Amerika'daki ekibin de benzer şeyler gördüğünü söyleyen Nick, "Kitlesek UFO manzaraları ve doğal afetler arasındaki ilgiç bağı farkettim" dedi.

"Kesin konuşamayız"

Birkaç olası açıklama var diyen Nick "Fakat hiçbir şey için 'neden olan budur ya da yüzden böyle olmuştur" diyerek kesin konuşamayız." ifadelerini kullandı.

Depremler bölgesinde yıllar boyunca UFO'ların görüldüğü iddiasıyla görüntüler ortaya çıkmıştı.

Bir videoda, son zamanlarda depremden etkilenen yerlerin üzerinde birden fazla UFO'nun tespit edildiği kameralara yansımıştı .

Nesneler bir sır olarak kalıp kaynağı teyit edilmemiş olsa da, eski asker, askeri tesislerin yakınında çok sayıda UFO görüldüğünü ortaya koydu.