ABD’li alçak yediği haltları itiraf etti! Turist değil bebek katili

ABD'li bir vatandaş, turist vizesiyle gittiği İsrail'de orduya katılıp katliama ortak oldu. Ekim ayından bu yana Gazze'de katliama devam eden İsrail, yedek askerleri orduya davet etmişti. Dünyanın pek çok yerinden İsrail destekçisi de Gazze'de masumları katletmek için gönüllü oldu. Onlardan birisi ise ABD'li Sammy Ben. Los Angeles'ta yaşayan Ben, İsrail ordusuyla Gazze'ye girdi. Ülkesine döndükten sonra bir programa konuk olan Ben, İsrail vatandaşı olmamasına ve ülkede yalnızca turist vizesiyle bulunmasına rağmen İsrail ordusuna nasıl katıldığını anlattı.

SİNAGOGDA OTOMATİK SİLAH

2 haftalık tatil için Kudüs'te bulunduğunu ifade eden Ben, 7 Ekim operasyonunu duyunca bir sinagoga gittiğini söyledi. Ben, “Herkesin elinde otomatik silahlar vardı. Çok etkilendim. Geçmişte orada ordu için eğitim almış ve gönüllü olarak çalışmış olmak bana hemen askere gitme seçeneğini verdi. Açıkçası yedek asker olarak İsrail ordusuna gideceğimi hiç düşünmemiştim. Orada tatildeydim” dedi. Soykırım ordusunda görevli olmak için arayışa giren Ben, kendisine İsrailli bir görevlinin yardım ettiğini kaydetti:

İKİ AY SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

“Orada görevli bir memur arkadaşımı aradım, yardım edip edemeyeceğimi sordum. O da bana ‘Gelebilirsen askeri üsse gel, seni kullanabiliriz’ dedi. O gece saat 02.00'de Batı Şeria'daki İsrail üssündeydim. Üniforma aldım, asker listesine yazıldım. Yaklaşık 1,5 ay sonra buradan çıkarak Gazze'ye gitmek için bir subaya mesaj attım. Subay bana birini bulup Gazze'ye gidebileceğimi söyledi. Birini bulup Gazze'ye gittim, 2 ay boyunca orada savaştım. Şubat ayında ABD'ye döndüm.”

İsrail’le birlikte yargılanacaklar

İsrail ordusuyla Gazze'de binlerce kadın ve çocuğu katleden Sammy Ben, bu görevini gururla anlattı. Pişkin pişkin yaşananların soykırım olarak değerlendirilemeyeceğini öne süren Ben, Gazzeli sivilleri terörist olmakla suçladı. Ben, Hamas'ın İsrail'i ele geçirmesi halinde bir sonraki hedefinin ABD olacağını da iddia etti. 7 Ekim'den bu yana çoğu çifte vatandaşlığa sahip binlerce yabancı savaşçı, İsrail ordusuna katılmıştı. Birçoğu da Gazze'de potansiyel savaş suçlarına karışıp ülkelerine geri döndü. ABD vatandaşlarının başka bir ülkenin ordusunda savaşmaları yasak değil. Ancak Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılanan İsrail'in suçluluğu onaylandığı takdirde, ABD'li Ben gibi bu suçlara karışan yabancıların da yargılanacağı ifade ediliyor.

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