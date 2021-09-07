ABD’li aktör Williams uyuşturucunun kurbanı oldu
ABD'li aktör Michael Williams'ın ölüm sebebinin uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi.
Michael K Williams, ABD'nin son dönemde yetiştirdiği önemli dizi ve sinema oyuncularındandı.
Evinde ölü bulundu
54 yaşındaki Williams, New York’ta hayatını kaybetti. 5 kez Emmy’e aday gösterilen ünlü aktör, yeğeni tarafından evinde ölü bulundu.
Williams, Boardwalk Empire ve The Wire dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.
Ölümünde uyuşturucu şüphesi
Williams’ın ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu kullanımı olduğu iddia edildi. Aktörün cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddelerin bulunduğu öğrenildi.