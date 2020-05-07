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Dünya

ABD'li ajandan Maduro itirafı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınan ABD'li Luke Denman, ülkeye giriş planlarının Maduro'yu kaçırarak ABD'ye götürmek olduğunu itiraf etti

Yeniakit Publisher
2020-05-07 00:19:00 -
ABD'li ajandan Maduro itirafı

Venezulea'da darbe girişimde bulunduğu iddia edilen 8 kişi, 5 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişinin arasında CIA ajanı olduğu tahmin edilen Luke Denman ve Airan Berry adında 2 ABD'linin de bulunduğu ortaya çıkmış ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısında ABD'nin bu darbe girişiminin arkasında olduğunu öne sürmüştü.

Darbe başarılı olsaydı 50-100 bin dolar para alacaktım

Venezuela Devlet Televizyonu'nda yayınlanan görüntülerde, gözaltına alınan ABD'lilerden biri olan Luke Denman'a sorular sorulduğu görüldü. Denman, Maduro'nun kaçırılarak ABD'ye götürlmesinde başarılı olduğu takdirde 50 bin ila 100 bin dolar arası para alacağını belirtti. Venezuela'ya daha önce gelip gelmediği sorulan Denman, "Bu ilk gelişim" yanıtını verdi.

Havalimanı kontrol atlına alınarak maduro kaçırılacaktı

Denman'ın aldığı görevin detayları ortaya çıktı. Söz konusu plana göre Denman'ın, havalimanını kontrol atlına alarak Maduro'nun ABD'ye götürülmesini kolaylaştıracağı ifade edildi. Öte yandan, darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen Denman ve Berry'nin Venezuela'da yargılanacağı belirtildi. Devlet Başkanı Maduro'nun ise "Donald Trump bu istilanın baş sorumlusudur" ifadelerini kullandığı bildirildi.

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