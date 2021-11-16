Abdigör köftesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay abdigör köftesi tarifi

Ağrı denildiğinde ilk akla gelen yemektir. Abdigör köftesinin ülkemizde sıklıkla yapılan diğer köftelerden farkı içeriğinde kullanılan sinirleri alınmış etin macun haline gelene kadar ‘sal’ olarak adlandırılan taş tezgahlarda saatlerce dövülmesidir. İşte Abdigör köftesinin tarifi...

Malzemeler

1 kg dana bonfile

• 2 adet yumurta

• 1 adet soğan

• 2 çorba kaşığı karabiber

• 2 çay kaşığı kırmızı toz biber

• 2 paket toz bulyon 500 gram tereyağı

• 1 kg baldo pirinç, tuz



Garnitür için:



• 2 adet patlıcan

• 250 gram sivri biber

• 1 bağ maydanoz

• 1 kg domates

Yapılışı



Bonfileleri, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövün. Ete 2 tatlı kaşığı tuz ekleyin. 25 dakika daha dövün. Dövme işlemi bittikten sonra, macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un ekleyip yoğurun. Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su koyun. 2 tatlı taşığı tuz ekleyin. Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atın. Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, ıslak avucunuzla şekil verin ve suya atın. Tencerenin kapağını kapatıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirin. Köfteler piştikten sonra, suyunu süzün. Tencereye 150 gram tereyağı koyun. Yıkanmış pirinç, 1 paket toz bulyon ve su ekleyin. 2 tatlı kaşığı tuz ilave edip, pişmeye bırakın. Demlenen pilavı havuz şeklinde tabaklara koyun. Köfteleri, tereyağında kavurun. Servis tabağına pilavı havuz şeklinde açın. Üzerine köfteleri bırakın. Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosunu ilave edin. Afiyet olsun.





