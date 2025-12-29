Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi

Türkiye'nin sert uyarıları ve Suriye devletinin operasyon hazırlığına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG/SDG'nin ele başı Mazlum Abdi, ABD silahları ile İsrail'den aldığı destekle Suriye'de ayak diremeye devam ediyor. Abdi kendisine yıl sonuna kadar verilen sürenin son günlerine girmesine rağmen bugün Şam’a gerçekleştirmesi planlanan kritik ziyarete de gitmedi.

Terör örgütünden yapılan açıklamada Abdi’nin bugün Şam’a yapacağı ziyaretin programında değişikliğe gidildiği belirtildi. Açıklamada, ziyaretin iptal edilmediği, sadece teknik ve lojistik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe çekildiği vurgulandı.

Erteleme kararının ardından taraflar arasındaki koordinasyonun sürdüğü ve her iki taraf için uygun olan yeni bir tarihin mutabakat yoluyla belirleneceği ifade edildi.