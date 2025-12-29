  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi
Dünya

Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi

10 Mart mutabakatının ardından Suriye ordusuna entegre olacaklarını açıklayan ancak ABD’nin hala göndermeye devam ettiği silahlardan ve İsrail’den aldığı güçle ülkenin 3’te birini işgal etmeyi sürdüren terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG’nin ele başı Mazlum Abdi, bugün Şam’a gerçekleştirmesi planlanan kritik ziyarete de gitmedi.

Türkiye'nin sert uyarıları ve Suriye devletinin operasyon hazırlığına rağmen terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması YPG/SDG'nin ele başı Mazlum Abdi, ABD silahları ile İsrail'den aldığı destekle Suriye'de ayak diremeye devam ediyor. Abdi kendisine yıl sonuna kadar verilen sürenin son günlerine girmesine rağmen bugün Şam’a gerçekleştirmesi planlanan kritik ziyarete de gitmedi.

Terör örgütünden yapılan açıklamada Abdi’nin bugün Şam’a yapacağı ziyaretin programında değişikliğe gidildiği belirtildi. Açıklamada, ziyaretin iptal edilmediği, sadece teknik ve lojistik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe çekildiği vurgulandı.

Erteleme kararının ardından taraflar arasındaki koordinasyonun sürdüğü ve her iki taraf için uygun olan yeni bir tarihin mutabakat yoluyla belirleneceği ifade edildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Diğer insanların yurtlarını işgal eden, mallarını gasp eden, çoluk çocuk demeden toplu katliam yapan daiş, elnusra, diğer unsurlar dahil hertürlü kişi ve devletler; abd ve diğer teröristlerden meşrutiyet alan vatanlarını ve islam şerefini bir koltuk uğruna satanlar dahil, terör elebaşı ünvanını abdiden bin kat daha fazla hak ediyorlar. Seversin sevmezsin, adamlar kendi yurtlarını kadın erkek demeden savundular. Bu da onların direkt halktan meşrutiyet aldığını gösterir.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23