Abdi İbrahim'den "sedef bulaşıcı hastalık değildir" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, 29 Ekim Dünya Sedef Hastaları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada dünyadaki sedef hastası sayısının 125 milyonu geçtiğini belirtirken, hastalığın bulaşıcı olmadığına vurgu yaptı.



Firmadan yapılan açıklamada Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, dünyadaki 125 milyondan fazla kişide bulunan sedef hastalığının (psoriasis) görülme sıklığının yüzde 2-3, Türkiye’de ise yüzde 1,5 oranında olduğunu bildirdi.



Sedef hastalığının çok fazla faktörden etkilenen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, genetik yatkınlık, stres, sigara ve alkol tüketiminin hastalığın görülmesini ve alevlenmesini artırdığını belirtti. Sanılanın aksine sadece cildi ilgilendiren bir hastalık olmayan sedef hastalığında, hastaların yaklaşık yüzde 60’ı bu hastalığı günlük hayatlarının büyük bir problemi olarak tanımlıyor. Özellikle kadınların ve genç hastaların sedef hastalığına bağlı olarak hayat kaliteleri daha çok bozuluyor. Sedef hastalarında romatizmal eklem rahatsızlığı, kalp-damar hastalıkları, inme ve depresyon da daha sık görülüyor.

Sedef hakkında yeterince bilgiye sahip olan hastalar bu hastalığı daha kolay yönetebiliyor. Bu nedenle, hastalıkla ilgili doğru bilgiye sahip olmak ve lezyonlar iyileşmiş olsa bile hasta-hekim ilişkisini devam ettirmek büyük önem taşıyor.

Açıklamada, sedefin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dikkat çekilirken, hastalığın lezyonlara dokunmakla veya başka bir yolla da çevredeki kişilere bulaşmayacağı belirtildi. Bununla birlikte hastalar, toplumun kendilerini dışlamasından duydukları rahatsızlık sebebiyle, sedef lezyonlarını gizlemek için şapka, eldiven gibi aksesuarlar kullanıyor, sıcak güneşli havalarda bile uzun kollu giysiler tercih edebiliyor. Bu sebeple, toplumda sedef hastalığıyla ilgili farkındalık yaratılması önyargıların kırılabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Sedef hastalarının kendini toplumdan dışlanmış hissetmesini önlemek amacıyla, her yıl 29 Ekim’de düzenlenen Dünya Sedef (Psoriasis) Hastaları Günü’nde farkındalık etkinlikleri yapılıyor. Bu gün kapsamında yapılan çalışmalarla, hastaların lezyonları sebebiyle toplum tarafından etiketlenmesinin ve ayrımcılığa uğramasının önüne geçilmesi hedefleniyor.