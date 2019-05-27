0553 313 94 23

Abdi İbrahim'de yeni atamalar

Abdi İbrahim Ar-Ge Direktörü Jose Velada, Pazarlama Satış Mükemmelliği Direktörü de Emre Kamar oldu

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:34
Abdi İbrahim'de yeni atamalar

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim’de Ar-Ge Direktörlüğü’ne Jose Velada, Pazarlama Satış Mükemmelliği Direktörlüğü'ne Emre Kamar atandı.

Şirket açıklamasına göre, Abdi İbrahim’de yeni atama ve görev değişiklikleri gerçekleşti.

13 Mayıs itibarıyla Ar-Ge Direktörlüğü görevine Jose Velada, Pazarlama Satış Mükemmelliği Direktörlüğü görevine Emre Kamar getirildi.

İlaç sektöründe önemli deneyimleri bulunan Jose Velada, yüksek lisans ve doktora eğitimini İspanya’daki Universidad del País Vasco'da, kimya bölümünde tamamladı.

Velada, 10 yıl boyunca İngiltere Salford Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Kariyerine İngiltere ConvaTec'de devam eden Velada, Tissuemed ve GlaxoSmithKline firmalarında görev aldı. Sırasıyla İspanya’daki Leon Farma'da Ar-Ge Direktörü, Nordic Pharma’da Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Velada, Abdi İbrahim ailesine katılmadan önce Synthon HQ'da Bilimsel Operasyonlar Başkanlığı'nı yürüttü.

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Emre Kamar da İstanbul Üniversitesi’nde işletme, Sakarya Üniversitesi’nde ise üretim alanında yüksek lisans yaptı.

Kamar, 2000 yılında Pfizer'de Yazılım Çözümleri Uzmanı olarak iş hayatına başladı. Sırasıyla satış etkinliği uzmanı, satış etkinliği sistemi müdürü, kurumsal strateji ve satış etkinliği müdürü ve eczane kanallarından sorumlu retail müdürü görevlerinde bulundu. Daha sonra Pfizer Türkiye'nin de içinde bulunduğu EURIT bölgesinin satış etkinliğinin, pazara giriş stratejilerinin ve müşteri hedef stratejilerinin geliştirilmesinden sorumlu olduğu bölgesel müşteri strateji liderliği görevini üstlendi. Kamar, son olarak, Alexion'da İş Operasyonları Direktörü olarak görev aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:34
  1. Abdi İbrahim
  2. atama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’den Yunanistan’a asker ve araç sevkıyatı
    1. ABD’den Yunanistan’a asker ve araç..
    2. 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü
    3. Sivasspor'un gollerinde yine Kone imzası
    4. Öğrencilerine mandala sanatını..
    5. Dondurmayı gece tüketin
    6. Gaziantep ve Gazzeliler birlikte iftar..
    7. İtfaiyeden boğulma tehlikesine karşı..
    8. İzmit’te çevre çalışmaları devam ediyor
    9. Altın fiyatları
    10. Karadeniz’de hiçbir şey imkansız..
    11. Sayılarla Süper Lig!
    12. Kilo almak için başladığı sporda dünya..
    13. Beşiktaş'ın tesellisi Dorukhan Toköz..
    14. Trump'ın eski arkadaşından flaş..
    15. "Solucan gübresi işinden ayda 10 bin..
    16. Barajda boğulan gencin cesedi bulundu
    17. Abdi İbrahim'de yeni atamalar
    18. CHP zihniyeti dün de aynı bugün de!..
    19. TBMM Başkanı Şentop, Bosna Hersek..
    20. Kızılcapınar Barajı’nda su seviyesi..
    21. Savcı Sayan'dan Kürt seçmene çağrı!
    22. Akçakoca Değirmenağzı Plajı iş..
    23. Asansör boşluğuna düşen işçi ağır..
    24. Aksu HES’e Düzce Üniversitesi..
    25. UNDP Başkanı, Türkiye’de
    26. Camide uyuyarak istirahat eden gencin..
    27. Başkan Orhan’dan minik sunum
    28. Annesini 40 yerinden bıçaklayarak..
    29. Güvercinlere saray gibi yuva
    30. Sivas’ta 25 bin meçhul mezar
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    NASA şaşkına döndü! Türk bilim insanına sordu
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Gündüz vakti iftar
    Gündüz vakti iftar
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!