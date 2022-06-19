Abdi İbrahim web sitesi yenilendi

Sitede yapışkan menü tercih edildi ve kullanıcı dostu UI/UX tasarımı yapıldı. Masaüstü bilgisayarların yanı sıra tüm elektronik cihazlara uyumluluk ve kolay erişim için ara yüz ‘responsive’ olarak kodlandı. Smartis Interactive firması tarafından tasarlanan yeni internet sayfasında kullanıcının içerikle interaksiyonunu arttırabilmek için hareketli animasyonlardan yararlanıldı. Sayfada yer alan fotoğraflar ise Cemal Emden tarafından çekildi.

İllüstrasyonlarla tasarlandı

Abdi İbrahim’in web sitesine sürdürülebilirliğe vurgu yapıldı. Sürdürülebilirlik için sitede ayrı bir bölüm açıldı. Editoryal Tasarım tarafından kurgulanan sürdürülebilirlik bölümü, kolaj sanatçısı Selman Hoşgör imzası taşıyan eserlerle çok daha sofistike hale getirildi.