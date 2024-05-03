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Ekonomi Abdi İbrahim Sağlık Destek Ürünleri Genel Müdürü Demet Eryılmaz oldu
Ekonomi

Abdi İbrahim Sağlık Destek Ürünleri Genel Müdürü Demet Eryılmaz oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-03 11:47:00 -
Abdi İbrahim Sağlık Destek Ürünleri Genel Müdürü Demet Eryılmaz oldu

Türk ilaç sektörünün 22 yıldır kesintisiz lideri Abdi İbrahim’de önemli bir üst düzey atama gerçekleşti. İlaç sektöründe 30 yıllık engin bir deneyime sahip olan Demet Eryılmaz, Abdi İbrahim Sağlık Destek Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

112 yıldır hayatı iyileştirme misyonuyla faaliyet gösteren Abdi İbrahim, üst düzey yönetim kadrosunu büyütmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Sağlık Destek Ürünleri Genel Müdürü görevine Demet Eryılmaz atandı. Söz konusu atama, kadın çalışan ve yönetici oranlarında sektörün önde gelen markalarından olan Abdi İbrahim’in, kapsayıcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonunun da bir yansıması niteliğinde.

Sektörde 30 yıla varan deneyim

İlaç sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip olan Demet Eryılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 1993’te mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İngiltere’de MLS College’ta tamamlayan Eryılmaz, iş hayatına GlaxoSmithKline’da medikal satış temsilcisi olarak adım attı. Demet Eryılmaz ardından, Bristol-Myers Squibb, Sanofi, Bilim İlaç, IQVIA, Bayer gibi ulusal ve uluslararası önde gelen şirketlerin pazarlama ve satış ekiplerinde üst düzey görevlerde önemli sorumluluklar üstlendi.   

1998-2008 yılları arasında Abdi İbrahim’de, pazarlama ve satış biriminde yönetici olarak görev alan Eryılmaz, Sağlık Destek Ürünleri Genel Müdürü olarak Abdi İbrahim bünyesine yeniden katıldı.  

Demet Eryılmaz, yeni görevinde şirketin Sağlık Destek Ürünleri alanında büyüme stratejilerine liderlik edecek, pazardaki rekabet gücünü artırma ve portföyünü genişletme vizyonuna katkı sunacak. Eryılmaz, Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu’na bağlı olarak görev yapacak.

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