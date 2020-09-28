Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü: Daha sağlıklı kalpler için hareket edin

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü, koronavirüsün kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde daha ciddi hatta zaman zaman ölümcül seyrettiğini vurgulayarak kalp sağlığı için hareketli bir yaşamın benimsenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Abdi İbrahim Medikal Direktörlüğü'nden 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisinin yaşandığı dönemde kalp sağlığının korunmasının önemi vurgulandı.

Koronavirüsün, kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde daha ciddi hatta zaman zaman ölümcül seyrettiği ifade edilen açıklamada, daha sağlıklı kalpler için hareketli bir yaşamın benimsenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamaya göre, tüm dünyada ölümlerin bir numaralı nedeni olan kardiyovasküler hastalıkların oluşmasında, sigara ve alkol kullanımından hipertansiyona, hareketsizlikten obeziteye ve şeker hastalığına kadar birçok faktör etkili olabiliyor. Bununla birlikte, fiziksel aktivite yoksunluğu, sigara kullanımı, aşırı tuz kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi başlıca risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümlerin en az yüzde 80'i önlenebiliyor.

- "Kalbinizi korumak için hareket edin"



Toplumda yaşayan tüm bireylerin daha iyi, daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam için harekete geçmesinin önemine değinilen açıklamada, egzersiz ve sağlıklı beslenmenin hayati önemde olduğu vurgulandı. Açıklamada, sağlıklı yaşam bilincinin küçük yaşta benimsenmesi gerektiğinden, çocukları daha aktif olmaya teşvik etmenin de toplum sağlığının korunmasında önemli bir olduğu ifade edildi.



