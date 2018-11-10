Abdest sağlığımızı da koruyor



Gün içinde elimize yüzümüze bulaşan mikroplardan arınmak bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyonlara karşı korunmada çok önemlidir. Ayrıca abdest alınarak vücutta toplanan statik elektrik suyun etkisiyle vücuttan atılırken bir çeşit topraklamayla vücut rahatlar ve normale döner.

Abdest sadece namazdan önce kişinin dış organlarına dönük birkaç temizlik değildir. Abdest alındıktan sonra Müslümanların hissettikleri psikolojik ve ruhsal etki, özellikle abdesti tamamlarken, kelimelerin ifade edebileceğinden daha derindir.

Abdest Müslümanın hayatında önemli bir rol oynar, çünkü onu her zaman canlılık, ihtiyatlılık ve sağlık durumuna getirir. Efendimiz'in uyarısını hatırlayınız: “Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür.”

Bedenimizin uzuvları, bütün gün havada milyarlarca mikroba (bakteriye) maruz kalmaktadır. Bu mikroplar sürekli hücum halindedir.

Usulüne uygun olarak abdest ile mikroplar, derinin yüzeyinden sürpriz bir tarama ile alınır.

Ağzı çalkalama

Modern bilim, ağzın çalkalanmasının ağzı ve boğazı iltihaptan ve diş etlerini pyorrhea yani irinden koruduğunu ispatladı. Aynı zamanda gıda kalıntılarını uzaklaştırarak da dişleri de korur ve temizler. Su ile ağzı çalkalamak, diş eti hastalıklarından korunmak ve çürümeyi geciktirmekte etkili olup, yüz ve ağız kaslarını güçlendirirken nefes borusundaki iltihaplanmaları önler.

Burnu temizleme

Burnun yıkanması ile bütün vücut sağlığı yeniler. Akciğerlere geçiş yeri olan burnun temizliği nefes açmayı kolaylaştırırken sinüslerin rahatlamasına da sebep olur. Burun ağızla birlikte üst solunum yolu hastalıklarının giriş yeridir. Üst solunum yollarında da özellikle nezle ve gripten bahsediyoruz.



Özellikle nezlede burnumuzda çok akıntılar oluşuyor. Sümkürme ile burnun temizliği çok önemli bir konu. Aslında bu doğru yapıldığında üst solunum enfeksiyonlarının sinüzite dönme ihtimali daha da azalıyor.

Yüz ve iki elin yıkanması

Yüzü ve iki eli dirseklere kadar yıkamak, tozu ve mikropları temizlemenin yanı sıra cildin yüzeyindeki sağlıklı terlemede büyük fayda sağlıyor. Bu aynı zamanda deri bezlerinden salgılanan ve genellikle mikropların çoğalması ve beslenmesi için çok uygun olan yağlı maddeden kurtulunmasını sağlar. Yüzü yıkamak sinirleri harekete geçirirken, cildi kuvvetlendirir ve yorgunluğu alır.

Kolların ve ayakların yıkanması

Suyun dokunmasıyla birlikte kollardaki ve ayaklardaki damarlar suyun sıcaklığına göre tepki göstererek genleşir veya kapanır bu da dolaşım sistemine olumlu etki yapar. Ayakları ovarak özenle yıkamak, bedenin bütün yükünü çeken bu uzuvlarımızda rahatlama sağlar. Gün içinde kan ayaklarda toplanırken beyinde azalır. Eğer ayaklar soğuk suyla yıkanırsa beyne daha çok kan gitmektedir. Bu da kişiyi rahatlatır ve baş ağrısını giderir.

Başı meshetmek

Başın ön kısmını elle hafifçe ıslatmak lenf dolaşımına olumlu etki yapar ve lenfosit denen savaşçı hücre oluşumunu hızlandırır. Bu da vücut direncini artırır.

Kulakların yıkanması

Kulaklarda oluşabilecek mikrobik rahatsızlıkları önleyici özelliği bulunan bu uygulamada, kulak arkasının ıslatılması da vücudun serinlemesine etki eder.

Enseyi ıslatmak

El bilekleri, dirsek içleri ve ayaklar gibi önemli enerji noktalarından biri olan ensenin de soğuk suya maruz kalması anti-aging etkisi yapar ve yaşlanmayı geciktirir.