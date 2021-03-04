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İSLAM Abdest alırken hangi dua okunur? Abdest duası nasıl okunur?
İSLAM

Abdest alırken hangi dua okunur? Abdest duası nasıl okunur?

İbadetlerin bir adabı bir usulü vardır. Namaz kılmak için, Kur’an-ı Kerim okumak için abdest alınması gerekir. Abdest, Müslümanı hem maddi hem de manevi kirlerden temizler. Peki abdest alırken hangi dualar okunur? Abdestte ne okunur? Eller yıkanırken okunacak dua, Ağız yıkanırken okunacak dua, bursa su verirken okunacak dua, yüzü yıkarken okunacak dua, kolları yıkarken okunacak dua, başı, kulağı, boynu mesh ederken okunacak dua, ayaklar yıkanırken okunacak dualar hangileri? İşte abdest duası…

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:24:00 - 2021-03-04 17:25:13
Abdest alırken hangi dua okunur? Abdest duası nasıl okunur?

Namazın şartlarından birisi olan abdest; namaz ve Kâbe’yi tavaf, tilavet secdesi gibi bazı ibadetleri yapmak için, vücudun belirli uzuvlarını usulüne uygun olarak yıkamak veya mesh etmektir.

Manevî temizlik ve namaz başta olmak üzere ibadetlere ruhen ve bedenen hazırlık mahiyetinde olan abdest, aynı zamanda maddî bir temizlenme vasıtasıdır. Kur’ân-ı Kerim’de;

abdest duası

abdest duası

abdest duası

abdest duası

abdest duası

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