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Yaşam Abdest alan vatandaşın çantasını çaldı! O anlar anbean kaydedildi
Yaşam

Abdest alan vatandaşın çantasını çaldı! O anlar anbean kaydedildi

İstanbul Güngören'de bir hırsızın cami şadırvanından, içerisinde para bulunan çantayı çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 16:39:00 - 2022-03-02 16:47:42

Güngören’de cami şadırvanından bir vatandaşa ait olan ve içerisinde 10 bin TL ile bin 500 dolar bulunan çantayı çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güngören’de 23 Şubat saat 12.15 sıralarında Akıncılar Mahallesi’nde bulunan bir cami şadırvanından E.A. isimli şahsa ait olan ve içerisinde 10 bin TL ile bin 500 dolar bulunan çantayı çalan hırsız cami çevresinde bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Daha sonra ticari taksiyle uzaklaşan H.G. isimli şahıs 1 Mart tarihinde Bağcılar Yenigün Mahallesi’nde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs adli makamlara sevk edildi.

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