  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylar

Su ararken gaz bulunan bölgede sıcak gelişme! TPAO alıp gitti

Bayraktar SİHA savaşın göz bebeğiydi, onlar ölüm meleğiydi

Arap ülkelerinden Türkiye'ye çok kötü haber! İşte bu beklenmiyordu

Üretici ile market arasındaki fark yüzde 683!

Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın Cuma günü yayınlanacak konuşmasından görüntüler yayınladı “Biz İsrâiloğulları’na kitapta şunu bildirdik”

Çin ve Türkiye anlaştı Mutabakat zaptına imzalar atıldı
Dünya AB'den, Yahudi terörüne uyarı: Yaptığı gönderme dikkat çekti! Sıcak gelişme
Dünya

AB'den, Yahudi terörüne uyarı: Yaptığı gönderme dikkat çekti! Sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-11-01 13:30:00 - 2023-11-01 13:48:14
AB'den, Yahudi terörüne uyarı: Yaptığı gönderme dikkat çekti! Sıcak gelişme

İsrail-Filistin savaşı devam ederken AB harekete geçti! Yahudi yerleşimci terörü konusunda çok önemli kritik düzenleme istiyor ve AB yetkilileri konu hakkında uyarılarda bulundu. Savaşta vatandaşlara eziyet edilirken görülmemiş olaylar ile ortaklık yanıyor, bölgede sıcak gelişme haberleri geliyor. AB resmen dünyaya ilan etti, o haber geldi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, “Batı Şeria’da artan yerleşimci terörü çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve Filistinli toplulukların evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açmıştır.” hatırlatması yapıldı.

İsrail’in, Batı Şeria’daki sivilleri aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetinden koruma, failleri sorumlu tutma ve İsrail ordusunun müdahale etmesini sağlama görevi bulunduğu vurgulanan açıklamada, bunun yasal bir yükümlülük olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bu durum Gazze’de zaten trajik olan durumu daha da trajik hale getirmekte ve çatışmanın tehlikeli bir şekilde tırmanması riskini artırmaktadır. Bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 126’ya yükselmişti.

İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te Filistinlilere ve mülklerine yönelik yüzlerce saldırı düzenledi. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan  İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını protesto için işgal altındaki Batı Şeria'da kapsamlı greve gidildi.

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu
Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

Ekonomi

Rusya'dan beklenmedik 'dost' ülkeler için kararı! Türkiye o ülkelerin arasında! Uluslararası bankacılar yanıt buldu

Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL
Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL

Ekonomi

Altın fiyatları: Gram altın rekor kırdı, çeyrek altın 3 bin lira, altının kilogramı 1 milyon 845 bin TL

BAE Türkiye'yi seçti: Türkiye'nin kapısını çalıyor! Resmi JETCO Toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek
BAE Türkiye'yi seçti: Türkiye'nin kapısını çalıyor! Resmi JETCO Toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek

Ekonomi

BAE Türkiye'yi seçti: Türkiye'nin kapısını çalıyor! Resmi JETCO Toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek

Türkiye'ye resmen akın akın gelmeye başladılar: Rusya, Almanya ve birçok bölgeden gelen turist sayısında artış var
Türkiye'ye resmen akın akın gelmeye başladılar: Rusya, Almanya ve birçok bölgeden gelen turist sayısında artış var

Ekonomi

Türkiye'ye resmen akın akın gelmeye başladılar: Rusya, Almanya ve birçok bölgeden gelen turist sayısında artış var

Dünyanın en uzun adamı Sultan, Derik zeytinini işte böyle hasat etti! Bu beklenmiyordu, sessizliğini bozdu
Dünyanın en uzun adamı Sultan, Derik zeytinini işte böyle hasat etti! Bu beklenmiyordu, sessizliğini bozdu

Aktüel

Dünyanın en uzun adamı Sultan, Derik zeytinini işte böyle hasat etti! Bu beklenmiyordu, sessizliğini bozdu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23