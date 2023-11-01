AB'den, Yahudi terörüne uyarı: Yaptığı gönderme dikkat çekti! Sıcak gelişme
İsrail-Filistin savaşı devam ederken AB harekete geçti! Yahudi yerleşimci terörü konusunda çok önemli kritik düzenleme istiyor ve AB yetkilileri konu hakkında uyarılarda bulundu. Savaşta vatandaşlara eziyet edilirken görülmemiş olaylar ile ortaklık yanıyor, bölgede sıcak gelişme haberleri geliyor. AB resmen dünyaya ilan etti, o haber geldi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, “Batı Şeria’da artan yerleşimci terörü çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve Filistinli toplulukların evlerini terk etmek zorunda kalmasına yol açmıştır.” hatırlatması yapıldı.
İsrail’in, Batı Şeria’daki sivilleri aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetinden koruma, failleri sorumlu tutma ve İsrail ordusunun müdahale etmesini sağlama görevi bulunduğu vurgulanan açıklamada, bunun yasal bir yükümlülük olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Bu durum Gazze’de zaten trajik olan durumu daha da trajik hale getirmekte ve çatışmanın tehlikeli bir şekilde tırmanması riskini artırmaktadır. Bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır.” değerlendirmesinde bulunuldu.
İşgal altındaki Batı Şeria’da 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 126’ya yükselmişti.
İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim’den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te Filistinlilere ve mülklerine yönelik yüzlerce saldırı düzenledi.
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Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısını protesto için işgal altındaki Batı Şeria'da kapsamlı greve gidildi.
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