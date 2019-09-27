AB'den Venezuela'ya yeni yaptırım kararı! Avrupa Birliği, Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat görevlisini yaptırım listesine ekleyerek bu kişilere seyahat yasağı uygulanmasına ve mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Venezuelalı 7 istihbarat ve güvenlik görevlisine seyahat yasağı uygulanmasına ve bu kişilerin mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Bu kararla birlikte toplam 25 Venezuelalı, yaptırım listesine alınmış oldu. AB, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin ilk yaptırımı 2017 Kasım'da uygulamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.