AB'den Venezuela'ya yeni yaptırım kararı!
Avrupa Birliği, Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat görevlisini yaptırım listesine ekleyerek bu kişilere seyahat yasağı uygulanmasına ve mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.27 Eylül 2019 Cuma 12:21
AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Venezuelalı 7 istihbarat ve güvenlik görevlisine seyahat yasağı uygulanmasına ve bu kişilerin mal varlığının dondurulmasına karar verildi.
Bu kararla birlikte toplam 25 Venezuelalı, yaptırım listesine alınmış oldu.
AB, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin ilk yaptırımı 2017 Kasım'da uygulamıştı.
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