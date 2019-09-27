AB'den Venezuela'ya yeni yaptırım!
AB, Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine dahil etti.27 Eylül 2019 Cuma 22:24
Avrupa Birliği'nden (AB), yeni bir karar geldi.
AB, Venezuelalı 7 güvenlik ve istihbarat yetkilisini yaptırım listesine ekledi.
Yaptırım uygulanacak
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Venezuelalı 7 istihbarat ve güvenlik görevlisine seyahat yasağı uygulanmasına ve bu kişilerin mal varlığının dondurulmasına karar verildi.
Bu kararla birlikte toplam 25 Venezuelalı, yaptırım listesine alınmış oldu. AB, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin ilk yaptırımı 2017 Kasım'da uygulamıştı.
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