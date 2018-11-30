AB'den Ukrayna'ya mali destek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Ukrayna ile yapılan makro-finansal destek programı kapsamında 500 milyon avroluk kredi dilimini serbest bıraktı.

AB Komisyonu, Ukrayna'ya sağlanacak toplam 1 milyar avroluk makro-finansal destek programı çerçevesinde 500 milyon avroluk kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildiğini bildirdi.

Açıklamada, Ukrayna'ya söz konusu mali destek programı uygulanması kararını Temmuz 2018'de alındığı anımsatılarak, krediyle, Ukrayna'nın finansman ihtiyacına katkı sağlanması ve yapısal reformların desteklenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Son krediyle birlikte AB, 2014 yılından beri Ukrayna'ya toplam 3,3 milyar avroluk finansal destek sağlamış oldu. AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

Söz konusu kredilerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.



