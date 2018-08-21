AB'den Türkiye'ye dikkat çeken öneri!

Almanya'da Türkiye'ye mali yardım önerisine ilişkin tartışmalar devam ederken, AB Komisyonu yetkilisi Günther Oettinger, gerekiyorsa mali yardım için 'doğru adresin IMF' olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, AB bütçesinden Türkiye'ye doğrudan yardım yapılmasını reddetti.

DW Türkçe'nin haberine göre Oettinger, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Almanya'dan Türkiye'ye de yardım yapılmasının söz konusu olmadığına işaret etti.

Oettinger, yardım için 'doğru adresin Uluslararası Para Fonu (IMF)' olduğunu belirterek Ankara'nın gerekiyorsa 'dramatik gelişmeler ve ciddi durumlar' için kurulan IMF'ye başvurması gerektiğini söyledi.