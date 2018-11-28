AB'den Türk vatandaşlarına vize muafiyeti açıklaması!

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, 'Türkiye'nin 72 kriteri tamamlamasına çok az kaldı' dedi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "(Türk vatandaşlarına vize serbestisi) Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." dedi.

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