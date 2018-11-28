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AB'den Türk vatandaşlarına vize muafiyeti açıklaması!

Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarına vize muafiyetiyle ilgili açıklama yaptı.AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "Türkiye'nin 72 kriteri tamamlamasına çok az kaldı" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:43
AB'den Türk vatandaşlarına vize muafiyeti açıklaması!

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, 'Türkiye'nin 72 kriteri tamamlamasına çok az kaldı' dedi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, "(Türk vatandaşlarına vize serbestisi) Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 17:43
  1. AB
  2. Avrupa Birliği
  3. Türkiye

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  • vatandaşvatandaş48 dk önce
    domuzdan post olmaz , gavurdan dost olmaz.atasözü geldi aklıma.neye karşı,,,yiyen varsa afiyet olsun ,benim karnım tok.
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