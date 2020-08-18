AB’den Türk vatandaşlarına vize açıklaması
Avrupa Birliği (AB) tarafından verilen bilgiye göre, koronavirüs nedeniyle Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceğine ilişkin iddialar yalanlandı.
Türkiye’deki Avrupa Birliği ofisi, koronavirüs nedeniyle Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye hakkında yeni bir komisyon haberi olmadığı belirtildi.
Türkiye güvenli seyehat listesinde değil
Avrupa Birliği Konseyi tarafından yayınlanan güvenli ülkeler listesine alınmamıştı. AB’nin Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere seyahat kısıtlamaları sürüyor. AB tarafından yayınlanan güvenli seyahat listesinin koronavirüsün seyrine bağlı olarak değişeceği bildiriliyor.