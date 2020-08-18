AB’den Türk vatandaşlarına vize açıklaması

Türkiye’deki Avrupa Birliği ofisi, koronavirüs nedeniyle Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği iddialarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye hakkında yeni bir komisyon haberi olmadığı belirtildi.

Türkiye güvenli seyehat listesinde değil

Avrupa Birliği Konseyi tarafından yayınlanan güvenli ülkeler listesine alınmamıştı. AB’nin Türkiye, ABD, Rusya, Brezilya, Hindistan, Sırbistan ve Karadağ gibi ülkelere seyahat kısıtlamaları sürüyor. AB tarafından yayınlanan güvenli seyahat listesinin koronavirüsün seyrine bağlı olarak değişeceği bildiriliyor.